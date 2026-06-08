В Венгрии призвали привлечь соратников Орбана к суду за хищение средств ЕС
Глава Управления по защите неподкупности Венгрии (Integritas Hatósag) Ференц Пал Биро заявил, что высокопоставленные чиновники из окружения бывшего премьер-министра Виктора Орбана могут быть привлечены к уголовной ответственности за участие в схеме систематического обмана европейских налогоплательщиков. Об этом он рассказал в интервью изданию Politico
«У нас масса информации, мы выявили несколько случаев. В зависимости от того, как будет налажено межведомственное сотрудничество и какая роль будет у агентства по возвращению активов, мы можем либо расследовать их сами, либо мы можем передать информацию соответствующим ведомствам», – сказал Биро.
По данным надзорного органа, правительство Орбана заключало контракты с тремя компаниями по искусственно завышенным ценам, потратив на них за последние четыре года около 10 млрд евро. Переплата, по оценкам управления, могла составить 3,5 млрд евро. Биро не уточнил, с какими именно компаниями сотрудничали соратники экс-главы правительства. Сам Орбан пока не комментировал эти обвинения.
На парламентских выборах в Венгрии 5 апреля 2026 г. оппозиционная партия «Тиса» во главе с Петером Мадьяром получила 49,1% голосов (119 мест), тогда как партия «Фидес» Виктора Орбана – 40,7% (98 мест).
В мае 2026 г. венгерская полиция заблокировала счета и активы медиамагната из окружения Орбана в рамках расследования о растрате. Новый премьер-министр Петер Мадьяр ранее заявлял о борьбе с коррупцией и намерении вернуть похищенные средства.