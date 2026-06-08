В Венгрии призвали привлечь соратников Орбана к суду за хищение средств ЕС

«У нас масса информации, мы выявили несколько случаев. В зависимости от того, как будет налажено межведомственное сотрудничество и какая роль будет у агентства по возвращению активов, мы можем либо расследовать их сами, либо мы можем передать информацию соответствующим ведомствам», – сказал Биро.