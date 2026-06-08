Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
ROSN389,4+0,74%CNY Бирж.10,781-0,82%IMOEX2 552,08-0,35%RTSI1 094,3-0,35%RGBI118,86-0,26%RGBITR784,65-0,16%
Главная / Политика /

Песков: Путин примет с докладом главу Объединенной судостроительной корпорации

Ведомости

Президент России Владимир Путин в понедельник, 8 июня, проведет рабочую встречу с генеральным директором Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Андреем Пучковым, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По словам Пескова, Пучков доложит президенту о первых ощутимых результатах работы ОСК.

«Уже несколько лет банк ВТБ взял во многом на себя груз поддержки этой отрасли. И Пучков возглавил это направление работы. Правительство также продолжает выделять значительные средства», – пояснил представитель Кремля.

ОСК в 2026 г. получит из бюджета 93,4 млрд руб. дивидендов по акциям ВТБ – почти в 2,4 раза меньше, чем годом ранее (дальнейшее финансирование корпорации поставлено под вопрос). 28 мая набсовет банка рекомендовал выплатить 25% чистой прибыли по МСФО против 50% ранее – решение акционеров ожидается 30 июня. Первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов заявил, что банк намерен постепенно вернуть долю выплат к прежним 50%. В этих условиях гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров допустил перенос масштабных инвестпроектов корпорации на более поздний срок.

Одновременно с этим продолжается реализация крупных судостроительных проектов: стоимость строительства многофункционального судна атомно-технологического обслуживания (МСАТО) «Владимир Воробьев» на «Балтийском заводе» подорожала до 52,6 млрд руб. (на старте оценивалось в 24,8 млрд руб.). Завершение строительства ожидается в сентябре 2029 г.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь