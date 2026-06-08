Песков: Путин примет с докладом главу Объединенной судостроительной корпорации
Президент России Владимир Путин в понедельник, 8 июня, проведет рабочую встречу с генеральным директором Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Андреем Пучковым, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
По словам Пескова, Пучков доложит президенту о первых ощутимых результатах работы ОСК.
«Уже несколько лет банк ВТБ взял во многом на себя груз поддержки этой отрасли. И Пучков возглавил это направление работы. Правительство также продолжает выделять значительные средства», – пояснил представитель Кремля.
ОСК в 2026 г. получит из бюджета 93,4 млрд руб. дивидендов по акциям ВТБ – почти в 2,4 раза меньше, чем годом ранее (дальнейшее финансирование корпорации поставлено под вопрос). 28 мая набсовет банка рекомендовал выплатить 25% чистой прибыли по МСФО против 50% ранее – решение акционеров ожидается 30 июня. Первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов заявил, что банк намерен постепенно вернуть долю выплат к прежним 50%. В этих условиях гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров допустил перенос масштабных инвестпроектов корпорации на более поздний срок.
Одновременно с этим продолжается реализация крупных судостроительных проектов: стоимость строительства многофункционального судна атомно-технологического обслуживания (МСАТО) «Владимир Воробьев» на «Балтийском заводе» подорожала до 52,6 млрд руб. (на старте оценивалось в 24,8 млрд руб.). Завершение строительства ожидается в сентябре 2029 г.