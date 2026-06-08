Песков: Путин примет с докладом главу Объединенной судостроительной корпорации

ОСК в 2026 г. получит из бюджета 93,4 млрд руб. дивидендов по акциям ВТБ – почти в 2,4 раза меньше, чем годом ранее (дальнейшее финансирование корпорации поставлено под вопрос). 28 мая набсовет банка рекомендовал выплатить 25% чистой прибыли по МСФО против 50% ранее – решение акционеров ожидается 30 июня. Первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов заявил, что банк намерен постепенно вернуть долю выплат к прежним 50%. В этих условиях гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров допустил перенос масштабных инвестпроектов корпорации на более поздний срок.