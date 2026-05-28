ОСК в 2026 году получит вдвое меньше денег на развитие от ВТБ

ОСК в 2026 году получит вдвое меньше денег на развитие от ВТБКорабелам, вероятно, придется перенести крупные инвестпроекты на более поздний срок
Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) может получить из бюджета в 2026 г. 93,4 млрд руб. дивидендов государства по акциям ВТБ за 2025 г. Это следует из рекомендации наблюдательного совета банка от 26 мая и расчетов «Ведомостей». Данная сумма почти в 2,4 раза меньше, чем годом ранее.
Доходы государства от дивидендов ВТБ направляются на финансирование ОСК по распоряжению президента № 233-рп от 12 июня 2025 г., в том числе на модернизацию мощностей предприятий, входящих в корпорацию. Согласно документу, перенаправлению подлежат дивиденды по госпакету акций, начисленные по итогам 2024–2028 гг.
Набсовет ВТБ рекомендовал выплатить дивиденды за 2025 г. в размере 9,71 руб. на одну обыкновенную акцию, или 25% чистой прибыли по МСФО, сообщил банк вечером 26 мая. Чистая прибыль ВТБ по итогам прошлого года составила 502,1 млрд руб. (-9% г/г), т. е. акционеры могут получить 125,5 млрд руб. Государство с учетом его доли – 74,45% – получит около 93,45 млрд руб., остальные дивиденды направят инвесторам.
Такой расклад связан со снижением чистой прибыли банка в 2025 г. и, главное, изменением коэффициента дивидендных выплат с 50 до 25% от прибыли, поясняет аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов. Последнее стало следствием уязвимой капитальной позиции ВТБ – при выплатах в 50% нормативы достаточности капитала банка оказались бы очень близки к регуляторным минимумам и ЦБ, вероятно, разрешил выплаты лишь по нижней планке дивидендной политики организации, отмечает он.
Первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов отмечал, что банк намерен постепенно вернуть долю прибыли на дивиденды с нынешних 25% к прежним 50%. «Мы предполагаем, что в будущих годах будем двигаться вверх от границы 25% снова до 50%», – пояснил он в эфире РБК. Руководство ВТБ также сохранило прогноз по прибыли на этот год на уровне 600–650 млрд руб. Таким образом, даже если коэффициент выплат по итогам 2026 г. останется на уровне 25%, общий объем дивидендов, скорее всего, вырастет, рассуждает Додонов.
ВТБ управляет ОСК с августа 2023 г., 100% акций корпорации переданы в доверительное управление ВТБ с целью ее финансового оздоровления. В начале 2025 г. ОСК приняла стратегию развития до 2036 г., согласно которой планирует увеличить объем производства в 2–3 раза до 600–750 судов («Ведомости» писали об этом 4 февраля 2025 г.).
На ПМЭФ-2025 губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и председатель совета директоров ОСК Андрей Костин подписали соглашение о модернизации «Северной верфи». Корпорация инвестирует в реконструкцию предприятия не менее 300 млрд руб., проект планируется завершить до 2030 г. По словам Костина, после модернизации производительность верфи вырастет в 16 раз. Осенью 2025 г. источники «Ведомостей» сообщали о возможном удвоении инвестиций, но в ОСК эту информацию не подтверждали.
В декабре 2025 г. Костин говорил Reuters, что часть дивидендных средств по согласованию с Минфином направят на модернизацию «Северной верфи».
В числе других крупных проектов ОСК – модернизация «Адмиралтейских верфей» в Санкт-Петербурге, оцениваемая более чем в 10 млрд руб., а также строительство новой верфи в бухте Промежуточная на Дальнем Востоке – 600 млрд руб., по оценке Минпромторга на 2025 г. В сентябре генеральный директор ОСК Андрей Пучков в качестве приоритетных называл модернизацию «Северной верфи», строительство новой верфи на Дальнем Востоке и организацию конвейерного производства на заводе «Красное Сормово». Тогда же он уточнил, что дивиденды ВТБ пойдут на инвестпрограмму, погашение кредитов и достройку текущих заказов.
Костин на ВЭФе в прошлом году, ссылаясь на аудит Минфина, говорил, что дефицит денежных средств ОСК с перспективой до 2030 г. составляет 1,03 трлн руб. Он пояснил, что в эту сумму входит погашение обязательств без источников финансирования, в том числе кредитов, не обеспеченных товарной продукцией, и средств, необходимых для достройки убыточных заказов.
Тогда же топ-менеджер анонсировал реструктуризацию активов, заявив, что ОСК сформирует список неэффективных верфей для возможной последующей продажи. Осенью 2025 г. госкорпорация планировала сократить 70% персонала Хабаровского судостроительного завода из-за отсутствия заказов. Позднее завод был передан на баланс региона, который ищет для него инвестора.
ОСК с участием ВТБ в 2024–2025 гг. реализовала комплекс мер по финансовому оздоровлению и данное сокращение, хотя и формирует серьезные вызовы для корпорации, не является критическим, полагает генеральный директор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. В текущих условиях, возможно, придется сдвинуть вправо самые масштабные инвестиционные проекты и сфокусироваться на расшивке узких мест на наиболее загруженных предприятиях, не исключает эксперт. С участием ВТБ эти меры удастся эффективно реализовать, что позволит в среднесрочной перспективе повысить устойчивость бизнеса ОСК и эффективнее привлекать частные средства, в том числе для финансирования инвестпрограммы, резюмирует он.
Окончательное решение о выплате дивидендов ВТБ за 2025 г. акционеры примут на годовом собрании 30 июня 2026 г. «Ведомости» направили запросы в ВТБ, ОСК, Минфин, Минпромторг и Росимущество.