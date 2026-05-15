В России появилась собственная система беспилотного водного электротранспорта

В России появилась собственная система беспилотного водного электротранспортаЕго можно использовать для нужд МЧС и в сфере добычи ископаемых
Разработчик беспилотного водного электротранспорта Flymar произвел и провел успешные испытания первой в России системы электродвижения маломерных судов, достигающих скорости 55 км/ч. Об этом «Ведомостям» рассказал сооснователь и генеральный директор компании Дмитрий Филатов. По его словам, она состоит из электрического двигателя и цифрового контроллера управления, который позволяет управлять судном в автономном режиме. Сама система полностью спроектирована и произведена в России.
Цифровой интерфейс взаимодействует с двигателем с частотой 50 раз/с, уточнил он. Этот показатель, по его словам, превосходит возможности человека, аналогичных технологий в данной сфере в нашей стране до этого не было. Ее можно будет применять как на пассажирских, так и на грузовых судах, подчеркнул Филатов.