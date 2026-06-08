Песков указал на противоречивость заявлений Макрона, Стармера и Мерца о мире

5 июня на ПМЭФе президент России Владимир Путин заявил, что не видит смысла во встрече с Зеленским, поскольку украинская сторона просит о встрече и при этом совершает такие ужасные преступления, как убийства детей в Старобельске. Президент также подчеркнул, что боевые действия на Украине завершатся при достижении поставленных Россией целей.