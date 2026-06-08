Песков указал на противоречивость заявлений Макрона, Стармера и Мерца о мире
Кремль указал на противоречивость позиций лидеров «евротройки» (Великобритании, Франции и Германии), которые одновременно заявляют о стремлении к мирному урегулированию на Украине и намерении наращивать производство вооружений для Киева. Об этом сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос по итогам встречи европейских лидеров с президентом Украины Владимиром Зеленским в Лондоне.
«И Макрон, и Стармер, и Мерц пытаются говорить о мире. И одновременно акцентируют свои намерения содействовать киевскому режиму в производстве новых видов вооружений для продолжения войны. Это ли не является непоследовательностью речи и это ли лучшим образом не демонстрирует истинные намерения европейских столиц», – заявил Песков.
5 июня на ПМЭФе президент России Владимир Путин заявил, что не видит смысла во встрече с Зеленским, поскольку украинская сторона просит о встрече и при этом совершает такие ужасные преступления, как убийства детей в Старобельске. Президент также подчеркнул, что боевые действия на Украине завершатся при достижении поставленных Россией целей.