Politico: Турция пыталась помешать прилету министров обороны ЕС на Кипр

Турецкие военные создали помехи самолетам, на которых министры обороны ряда стран Евросоюза (ЕС) направлялись на встречу на Кипре. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на власти Кипра.



По словам директора пресс-службы президента Кипра Виктора Пападопулоса, о вмешательстве сообщили министры обороны Греции, Франции и Нидерландов. Во время полета их самолеты столкнулись с помехами со стороны аэропорта Эрджан (Тимбу), расположенного на территории непризнанной Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК).