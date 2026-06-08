Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,746-1,15%ARSA7,18-2,05%UTAR9,87-3,24%IMOEX2 516,67-1,73%RTSI1 082,12-1,46%RGBI118,66-0,43%RGBITR783,34-0,33%
Главная / Политика /

Politico: Турция пыталась помешать прилету министров обороны ЕС на Кипр

Ведомости

Турецкие военные создали помехи самолетам, на которых министры обороны ряда стран Евросоюза (ЕС) направлялись на встречу на Кипре. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на власти Кипра.

По словам директора пресс-службы президента Кипра Виктора Пападопулоса, о вмешательстве сообщили министры обороны Греции, Франции и Нидерландов. Во время полета их самолеты столкнулись с помехами со стороны аэропорта Эрджан (Тимбу), расположенного на территории непризнанной Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК).

Как уточнили греческие и кипрские чиновники, диспетчеры аэропорта нарушали радиосвязь с воздушными судами. Кроме того, два турецких истребителя F-16 поднялись в воздух и сопровождали как минимум один из самолетов с европейскими чиновниками при подлете к острову.

Кипр намерен официально поднять вопрос на уровне Евросоюза. Пападопулос заявил, что министр обороны республики проинформирует об этом главу европейской дипломатии Каю Каллас, а также обсудит произошедшее на площадке Европейского совета.

Власти непризнанной Турецкой Республики Северного Кипра отвергли обвинения. Глава профсоюза авиадиспетчеров Кюршад Худавердиоглу заявил, что F-16 вылетели из-за чрезвычайной ситуации и не нарушали границ. Он также назвал сообщения о сопровождении самолетов европейских министров «политически мотивированными» и «искажением фактов».

Инцидент произошел накануне подписания соглашения о статусе вооруженных сил между Францией и Кипром, отмечает Politico. Документ предусматривает расширение военного сотрудничества, проведение совместных учений и определяет правовые условия пребывания французских военных на острове. Власти турецкой части Кипра ранее выступили против этого соглашения, заявив, что оно может изменить баланс сил на острове.

В апреле стало известно, что турецкие силы перебросили танки в буферную зону в Пиле и установили флаг ТРСК, чем спровоцировали развертывание в этом районе дополнительных миротворческих сил ООН.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь