Politico: Турция пыталась помешать прилету министров обороны ЕС на Кипр
Турецкие военные создали помехи самолетам, на которых министры обороны ряда стран Евросоюза (ЕС) направлялись на встречу на Кипре. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на власти Кипра.
По словам директора пресс-службы президента Кипра Виктора Пападопулоса, о вмешательстве сообщили министры обороны Греции, Франции и Нидерландов. Во время полета их самолеты столкнулись с помехами со стороны аэропорта Эрджан (Тимбу), расположенного на территории непризнанной Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК).
Как уточнили греческие и кипрские чиновники, диспетчеры аэропорта нарушали радиосвязь с воздушными судами. Кроме того, два турецких истребителя F-16 поднялись в воздух и сопровождали как минимум один из самолетов с европейскими чиновниками при подлете к острову.
Кипр намерен официально поднять вопрос на уровне Евросоюза. Пападопулос заявил, что министр обороны республики проинформирует об этом главу европейской дипломатии Каю Каллас, а также обсудит произошедшее на площадке Европейского совета.
Власти непризнанной Турецкой Республики Северного Кипра отвергли обвинения. Глава профсоюза авиадиспетчеров Кюршад Худавердиоглу заявил, что F-16 вылетели из-за чрезвычайной ситуации и не нарушали границ. Он также назвал сообщения о сопровождении самолетов европейских министров «политически мотивированными» и «искажением фактов».
Инцидент произошел накануне подписания соглашения о статусе вооруженных сил между Францией и Кипром, отмечает Politico. Документ предусматривает расширение военного сотрудничества, проведение совместных учений и определяет правовые условия пребывания французских военных на острове. Власти турецкой части Кипра ранее выступили против этого соглашения, заявив, что оно может изменить баланс сил на острове.
В апреле стало известно, что турецкие силы перебросили танки в буферную зону в Пиле и установили флаг ТРСК, чем спровоцировали развертывание в этом районе дополнительных миротворческих сил ООН.