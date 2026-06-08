Число жертв землетрясения на Филиппинах выросло до 32 человек
Число погибших в результате мощного землетрясения магнитудой 7,8 у побережья южного филиппинского острова Минданао выросло до 32 человек. Еще 134 человека получили ранения. Об этом сообщили представители служб по ликвидации последствий стихийных бедствий Филиппин, передает Reuters.
Большинство пострадавших получили травмы в результате обрушения зданий и схода оползней. Власти страны продолжают поисково-спасательную операцию в пострадавших районах.
По данным Филиппинского института вулканологии и сейсмологии, после основного подземного толчка было зафиксировано более 200 афтершоков. Девять из них оказались сильными, а максимальная магнитуда повторного землетрясения достигла 6,7.
Подземные толчки ощущались не только на Филиппинах, но и в соседней Индонезии. В отдельных районах провинции Северный Сулавеси были зарегистрированы волны цунами высотой до 75 см, после чего местные жители начали эвакуацию в безопасные районы.