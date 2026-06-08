Собянин сообщил о восьмом сбитом беспилотнике на подлете к Москве

Это уже восьмой беспилотник, о перехвате которого Собянин сообщил в течение дня. Первое сообщение о сбитом на подлете к Москве дроне появилось в 10:25 мск. Затем мэр информировал об уничтожении еще одного БПЛА в 13:36 мск, третьего – в 14:13 мск и четвертого – в 14:57 мск. В 16:54 мск он сообщил о ликвидации еще трех беспилотников, а в 17:05 рассказал о перехвате восьмого дрона.