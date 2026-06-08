Собянин сообщил о восьмом сбитом беспилотнике на подлете к Москве
Силы противовоздушной обороны уничтожили еще один дрон, летевший в сторону Москвы. Об этом в своем канале в Max сообщил мэр города Сергей Собянин.
По его словам, на месте падения обломков беспилотника теперь работают экстренные службы.
Это уже восьмой беспилотник, о перехвате которого Собянин сообщил в течение дня. Первое сообщение о сбитом на подлете к Москве дроне появилось в 10:25 мск. Затем мэр информировал об уничтожении еще одного БПЛА в 13:36 мск, третьего – в 14:13 мск и четвертого – в 14:57 мск. В 16:54 мск он сообщил о ликвидации еще трех беспилотников, а в 17:05 рассказал о перехвате восьмого дрона.
В ночь на 8 июня, по данным Минобороны РФ, средства ПВО уничтожили и перехватили 310 украинских беспилотников самолетного типа над регионами России, а также над акваториями Черного и Азовского морей. Позже в военном ведомстве заявили, что с 08:00 до 14:00 мск силы ПВО сбили еще 124 беспилотника ВСУ над российскими регионами.