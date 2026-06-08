Госдума рассмотрит Новичкова на пост в комитете по гражданскому обществу 9 июня
Госдума рассмотрит назначение депутата Николая Новичкова («Справедливая Россия») на пост первого зампреда комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений 9 июня. Об этом «Ведомостям» сообщил собеседник в нижней палате.
По словам собеседника в Думе, Новичков будет в качестве первого замглавы комитета формально исполнять обязанности председателя комитета. Эта должность стала вакантной после ухода из Госдумы Яны Лантратовой. Сейчас она занимает пост уполномоченного по правам человека.
О том, что Новичков является кандидатом на должность в этом комитете, писали «Ведомости» 15 мая. Один из собеседников отмечал, что Новичков 14 мая, в день назначения Лантратовой на должность омбудсмена, подал заявление на перевод его из комитета по развитию Дальнего Востока и Арктики, членом которого тот является, в комитет по развитию гражданского общества.
Источник в нижней палате сообщил, что если Новичков возглавит комитет, то сохранится пакетное соглашение, существующее в Госдуме. Согласно ему, половину комитетов возглавляют представители «Единой России», а оставшиеся делятся в зависимости от количества полученных мандатов между остальными фракциями.