Госдума рассмотрит Новичкова на пост в комитете по гражданскому обществу 9 июня

О том, что Новичков является кандидатом на должность в этом комитете, писали «Ведомости» 15 мая. Один из собеседников отмечал, что Новичков 14 мая, в день назначения Лантратовой на должность омбудсмена, подал заявление на перевод его из комитета по развитию Дальнего Востока и Арктики, членом которого тот является, в комитет по развитию гражданского общества.