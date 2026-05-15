Лантратову во главе комитета по гражданскому обществу может сменить Новичков

Новичков в Госдуму избрался от «Справедливой России» в 2021 г. Он доктор экономических наук. В конце 1999 г. был членом Конгресса русских общин. В 2003 г. стал заместителем исполнительного секретаря федерального совета избирательного блока «Родина». Баллотировался от них в Госдуму. В 2007 г. вновь баллотировался в Думу уже от «Справедливой России». Некоторое время в Пермском крае работал в команде главы региона Олега Чиркунова, в том числе был министром культуры края. В 2012 г. стал замглавы Ростуризма. В 2017 г. был советником Андрея Никитина, когда тот стал врио главы Новгородской области, а затем и советником на тот момент министра культуры Владимира Мединского. Когда в 2021 г. произошло объединение «Справедливой России» с «Патриотами России» и «За правду», Новичков стал членом центрального совета объединенной партии и был назначен замруководителя центрального аппарата партии.