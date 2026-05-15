Лантратову во главе комитета по гражданскому обществу может сменить Новичков

Лантратову во главе комитета по гражданскому обществу может сменить НовичковБывший активист Конгресса русских общин стал одним из основных кандидатов
В качестве кандидата на пост председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений рассматривается депутат «Справедливой России» Николай Новичков. Об этом «Ведомостям» сказали два собеседника в нижней палате и один в руководстве партии. Новичков обсуждается как основной кандидат на пост главы комитета вместо Яны Лантратовой, которая 14 мая стала уполномоченным по правам человека. Лантратова также является членом «Справедливой России».
«Ведомости» направили запрос Новичкову.
Один из собеседников «Ведомостей» говорит, что Новичков 14 мая подал заявление на перевод его из комитета по развитию Дальнего Востока и Арктики, членом которого тот является, в комитет по развитию гражданского общества. Если Новичков возглавит комитет, то сохранится пакетное соглашение, существующее в Госдуме, – когда половину комитетов возглавляют представители «Единой России», а оставшиеся делятся в зависимости от количества полученных мандатов между остальными фракциями.
Правда, еще один собеседник не исключает, что поскольку до конца созыва осталось чуть больше двух месяцев, то комитетом это время может руководить кто-то из заместителей Лантратовой. В Думе этого созыва уже были случаи, когда долгое время комитеты оставались без председателя и этой работой занимался первый зампредседателя комитета. Например, так было с комитетом Госдумы по делам национальностей. В июне 2024 г. Геннадия Семигина освободили с поста председателя комитета по делам национальностей. А новый председатель комитета Владимир Иванов занял этот пост только в феврале 2025 г. Осеннюю сессию 2024 г. комитетом руководил первый зампредседателя, депутат «Единой России» Ильдар Гильмутдинов.
Новичков в Госдуму избрался от «Справедливой России» в 2021 г. Он доктор экономических наук. В конце 1999 г. был членом Конгресса русских общин. В 2003 г. стал заместителем исполнительного секретаря федерального совета избирательного блока «Родина». Баллотировался от них в Госдуму. В 2007 г. вновь баллотировался в Думу уже от «Справедливой России». Некоторое время в Пермском крае работал в команде главы региона Олега Чиркунова, в том числе был министром культуры края. В 2012 г. стал замглавы Ростуризма. В 2017 г. был советником Андрея Никитина, когда тот стал врио главы Новгородской области, а затем и советником на тот момент министра культуры Владимира Мединского. Когда в 2021 г. произошло объединение «Справедливой России» с «Патриотами России» и «За правду», Новичков стал членом центрального совета объединенной партии и был назначен замруководителя центрального аппарата партии.
Лантратова возглавляла комитет по развитию гражданского общества с марта 2025 г. А 14 мая депутаты проголосовали за ее назначение уполномоченным по правам человека. На этом посту она сменила Татьяну Москалькову, которая занимала эту должность с 2016 г. и по закону не может быть уполномоченным более двух сроков.