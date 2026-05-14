Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,782-0,31%VEON-RX65,8+1,23%BLNG10,54-0,47%IMOEX2 667,62-1,01%RTSI1 148,99-0,73%RGBI119,35-0,08%RGBITR781,77-0,05%
Главная / Общество /

Лантратова назвала свои главные приоритеты на посту омбудсмена

Ведомости

Новый уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова заявила, что считает приоритетом своей работы поддержку участников спецоперации и их семей. Об этом она сообщила ИС «Вести».

Омбудсмен рассказала, что за последний год посетила 46 регионов России, включая отдаленные населенные пункты.

«Люди приходили большими группами на приемы, скажу честно, иногда и по восемь часов приходилось принимать людей, находить пути решения в их вопросах», – отметила Лантратова.

По словам Лантратовой, одной из ключевых задач остается работа с обращениями граждан. Омбудсмен подчеркнула, что обращения людей продолжают поступать постоянно и требуют оперативной реакции.

Чем известна новый омбудсмен Яна Лантратова

Общество

Лантратова также заявила о намерении усилить взаимодействие с региональными уполномоченными по правам человека. «Мне очень важно, что со многими мы знакомы. Понимаю их работу, они ближе всего находятся к людям и понимают их повседневные заботы», – сказала она.

По словам омбудсмена, работа с обращениями граждан должна быть связана с дальнейшими изменениями законодательства.

«Из каждого обращения гражданина вытекает понимание, где несправедливость, а где нужна законодательная донастройка», – подчеркнула Лантратова, добавив, что планирует тесно взаимодействовать с Госдумой и Советом Федерации.

14 мая Госдума избрала Лантратову федеральным омбудсменом. Ее кандидатуру поддержал 301 депутат, против выступили четыре парламентария, еще двое воздержались. Полномочия предыдущего омбудсмена Татьяны Москальковой истекли, она занимала этот пост с 2016 г.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её