Лантратова назвала свои главные приоритеты на посту омбудсмена
Новый уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова заявила, что считает приоритетом своей работы поддержку участников спецоперации и их семей. Об этом она сообщила ИС «Вести».
Омбудсмен рассказала, что за последний год посетила 46 регионов России, включая отдаленные населенные пункты.
«Люди приходили большими группами на приемы, скажу честно, иногда и по восемь часов приходилось принимать людей, находить пути решения в их вопросах», – отметила Лантратова.
По словам Лантратовой, одной из ключевых задач остается работа с обращениями граждан. Омбудсмен подчеркнула, что обращения людей продолжают поступать постоянно и требуют оперативной реакции.
Лантратова также заявила о намерении усилить взаимодействие с региональными уполномоченными по правам человека. «Мне очень важно, что со многими мы знакомы. Понимаю их работу, они ближе всего находятся к людям и понимают их повседневные заботы», – сказала она.
По словам омбудсмена, работа с обращениями граждан должна быть связана с дальнейшими изменениями законодательства.
«Из каждого обращения гражданина вытекает понимание, где несправедливость, а где нужна законодательная донастройка», – подчеркнула Лантратова, добавив, что планирует тесно взаимодействовать с Госдумой и Советом Федерации.
14 мая Госдума избрала Лантратову федеральным омбудсменом. Ее кандидатуру поддержал 301 депутат, против выступили четыре парламентария, еще двое воздержались. Полномочия предыдущего омбудсмена Татьяны Москальковой истекли, она занимала этот пост с 2016 г.