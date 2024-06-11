Госдума освободила депутата Семигина от должности председателя комитета

Речь о конфликте, начавшемся в конце сентября 2023 г. Возглавляемое Семигиным движение «Патриоты России» опубликовало 29 сентября на своем сайте статью «Закон военного времени: почему действия Адама Кадырова – это урок для всех предателей Родины» за подписью депутата. В тексте одобрялся поступок сына Рамзана Кадырова Адама, который избил сжегшего Коран активиста Никиту Журавеля. «Если бы каждый русский солдат отстаивал свои идеалы так же бескомпромиссно, как сын Рамзана Ахматовича, то, возможно, батальону «Ахмат» не пришлось бы пинками загонять солдат ВС РФ на поле боя», – говорилось в статье. Спустя день Семигин заявил, что не имеет отношения к публикации. По его словам, сайт «Патриотов России» был взломан.