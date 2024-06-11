Госдума освободила депутата Семигина от должности председателя комитета
Депутаты Госдумы приняли постановление, освобождающее депутата Геннадия Семигина от должности председателя комитета по делам национальностей. Документ опубликован в думской электронной базе.
Постановление вступает в силу со дня его принятия – 11 июня.
22 мая стало известно, что фракция Госдумы «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» решила освободить сопредседателя партии Семигина с поста главы комитета по делам национальностей. Отмечалось, что его место займет депутат Яна Лантратова.
Два собеседника «Ведомостей» во фракции отмечали, что снятие Семигина с поста главы думского комитета связано с его конфликтом с военкорами. Один из источников рассказывал изданию, что в мае депутаты фракции написали письмо лидеру «Справедливой России» Сергею Миронову, в котором раскритиковали иски Семигина к военкорам и попросили руководство фракции снять депутата с поста главы комитета по делам национальностей.
Речь о конфликте, начавшемся в конце сентября 2023 г. Возглавляемое Семигиным движение «Патриоты России» опубликовало 29 сентября на своем сайте статью «Закон военного времени: почему действия Адама Кадырова – это урок для всех предателей Родины» за подписью депутата. В тексте одобрялся поступок сына Рамзана Кадырова Адама, который избил сжегшего Коран активиста Никиту Журавеля. «Если бы каждый русский солдат отстаивал свои идеалы так же бескомпромиссно, как сын Рамзана Ахматовича, то, возможно, батальону «Ахмат» не пришлось бы пинками загонять солдат ВС РФ на поле боя», – говорилось в статье. Спустя день Семигин заявил, что не имеет отношения к публикации. По его словам, сайт «Патриотов России» был взломан.
Ряд военкоров в Telegram-каналах заявили, что не верят заявлению Семигина о взломе. Парламентарий в подал иски о защите чести и достоинства.