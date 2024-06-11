Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Госдума освободила депутата Семигина от должности председателя комитета

Ведомости

Депутаты Госдумы приняли постановление, освобождающее депутата Геннадия Семигина от должности председателя комитета по делам национальностей. Документ опубликован в думской электронной базе.

Постановление вступает в силу со дня его принятия – 11 июня.

22 мая стало известно, что фракция Госдумы «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» решила освободить сопредседателя партии Семигина с поста главы комитета по делам национальностей. Отмечалось, что его место займет депутат Яна Лантратова.

Два собеседника «Ведомостей» во фракции отмечали, что снятие Семигина с поста главы думского комитета связано с его конфликтом с военкорами. Один из источников рассказывал изданию, что в мае депутаты фракции написали письмо лидеру «Справедливой России» Сергею Миронову, в котором раскритиковали иски Семигина к военкорам и попросили руководство фракции снять депутата с поста главы комитета по делам национальностей.

Речь о конфликте, начавшемся в конце сентября 2023 г. Возглавляемое Семигиным движение «Патриоты России» опубликовало 29 сентября на своем сайте статью «Закон военного времени: почему действия Адама Кадырова – это урок для всех предателей Родины» за подписью депутата. В тексте одобрялся поступок сына Рамзана Кадырова Адама, который избил сжегшего Коран активиста Никиту Журавеля. «Если бы каждый русский солдат отстаивал свои идеалы так же бескомпромиссно, как сын Рамзана Ахматовича, то, возможно, батальону «Ахмат» не пришлось бы пинками загонять солдат ВС РФ на поле боя», – говорилось в статье. Спустя день Семигин заявил, что не имеет отношения к публикации. По его словам, сайт «Патриотов России» был взломан.

Ряд военкоров в Telegram-каналах заявили, что не верят заявлению Семигина о взломе. Парламентарий в подал иски о защите чести и достоинства.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных