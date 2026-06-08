ОАЭ продлили ограничения на полеты до 23 июня

28 мая Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщала, что Air Arabia с 20 июня возобновляет рейсы G9 805/806 Шарджа – Москва – Шарджа. С 27 июня к ним также добавятся рейсы 958/959 с тем же маршрутом. Остальные рейсы между странами остаются приостановленными до 31 августа 2026 г., добавили в ассоциации. По данным ее представителей, клиенты авиакомпании могут один раз бесплатно перенести вылет в пределах ±7 дней от первоначальной даты рейса, если он был отменен.