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ОАЭ продлили ограничения на полеты до 23 июня

Ведомости

Объединенные Арабские Эмираты продлили ограничения на использование воздушного пространства страны до 23 июня включительно, сообщил ТАСС источник в авиадиспетчерских службах Ближнего Востока.

«Ограничения, введенные ранее, продолжат действовать до вечера 23 июня», – сказал агентству собеседник.

Он также отметил, что для полетов в аэропорты ОАЭ и вылета из них были определены шесть коридоров и контрольные точки для пересечения воздушной границы государства.

28 мая Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщала, что Air Arabia с 20 июня возобновляет рейсы G9 805/806 Шарджа – Москва – Шарджа. С 27 июня к ним также добавятся рейсы 958/959 с тем же маршрутом. Остальные рейсы между странами остаются приостановленными до 31 августа 2026 г., добавили в ассоциации. По данным ее представителей, клиенты авиакомпании могут один раз бесплатно перенести вылет в пределах ±7 дней от первоначальной даты рейса, если он был отменен.

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