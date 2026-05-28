Air Arabia частично возобновит рейсы между Россией и ОАЭ с 20 июня
Air Arabia с 20 июня возобновляет рейсы G9 805/806 Шарджа – Москва – Шарджа. С 27 июня к ним также добавятся рейсы 958/959 с тем же маршрутом, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).
Остальные рейсы между странами остаются приостановленными до 31 августа 2026 г., добавили в ассоциации. По данным ее представителей, клиенты авиакомпании могут один раз бесплатно перенести вылет в пределах ±7 дней от первоначальной даты рейса, если он был отменен.
Кроме того, пользователи могут оформить бесплатную отмену билета на несостоявшийся рейс. Предусмотрен полный возврат на ваучер или по способу первоначальной оплаты. При этом в Air Arabia предупредили, что из-за высокой нагрузки возвраты могут обрабатываться дольше обычного.
Air Arabia отменила рейсы по маршруту Россия – ОАЭ и обратно в апреле 2026 г. из-за конфликта на Ближнем Востоке и последовавших ограничений воздушного пространства. Подобные отмены происходили летом 2025 г. Тогда были приостановлены регулярные рейсы, но выполнялись вывозные рейсы.
18 мая АТОР сообщала, что этим летом россияне смогут улететь прямыми рейсами в 31–32 страны, что примерно на 25% меньше по сравнению с зимним сезоном. Тогда в расписании было доступно до 43 зарубежных направлений. В ассоциации объяснили сокращение числа направлений сезонностью, топливными и геополитическими факторами, а также ограничениями, связанными с кризисом на Ближнем Востоке. Из летнего расписания исчезли рейсы на Кубу, в Венесуэлу, Кувейт, Бахрейн, Алжир и на Сейшелы, а также часть сезонных маршрутов.