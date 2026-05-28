Air Arabia частично возобновит рейсы между Россией и ОАЭ с 20 июня

18 мая АТОР сообщала, что этим летом россияне смогут улететь прямыми рейсами в 31–32 страны, что примерно на 25% меньше по сравнению с зимним сезоном. Тогда в расписании было доступно до 43 зарубежных направлений. В ассоциации объяснили сокращение числа направлений сезонностью, топливными и геополитическими факторами, а также ограничениями, связанными с кризисом на Ближнем Востоке. Из летнего расписания исчезли рейсы на Кубу, в Венесуэлу, Кувейт, Бахрейн, Алжир и на Сейшелы, а также часть сезонных маршрутов.