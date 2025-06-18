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Air Arabia отменила регулярные рейсы из России до 30 июня

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Авиакомпания Air Arabia отменила регулярные рейсы из России и в нее до 30 июня включительно из-за ситуации на Ближнем Востоке. Об этом сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко.

При этом, как сообщается, Air Arabia продолжит выполнять вывозные рейсы. 18 июня компания планировала перевезти в Москву и Екатеринбург более 460 пассажиров. 19 июня Air Arabia выполнит пять рейсов, благодаря которым перевезет 800 пассажиров.

Пассажирам, купившим билет в составе туристического пакета, Росавиация советует обратиться по месту покупки авиабилета. Тем, кто купил билеты через сайт авиакомпании, необходимо либо отменить перелет с сохранением кредитного ваучера, либо полностью вернуть средства, либо перенести дату рейса.

Ранее сообщалось, что авиакомпании могут перевезти до 1400 человек в направлении между РФ и ОАЭ. 18 июня между Россией и ОАЭ будет выполнено 46 рейсов в обе стороны. В полетах участвуют как российские, так и арабские авиакомпании.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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