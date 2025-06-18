Air Arabia отменила регулярные рейсы из России до 30 июня
Авиакомпания Air Arabia отменила регулярные рейсы из России и в нее до 30 июня включительно из-за ситуации на Ближнем Востоке. Об этом сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко.
При этом, как сообщается, Air Arabia продолжит выполнять вывозные рейсы. 18 июня компания планировала перевезти в Москву и Екатеринбург более 460 пассажиров. 19 июня Air Arabia выполнит пять рейсов, благодаря которым перевезет 800 пассажиров.
Пассажирам, купившим билет в составе туристического пакета, Росавиация советует обратиться по месту покупки авиабилета. Тем, кто купил билеты через сайт авиакомпании, необходимо либо отменить перелет с сохранением кредитного ваучера, либо полностью вернуть средства, либо перенести дату рейса.
Ранее сообщалось, что авиакомпании могут перевезти до 1400 человек в направлении между РФ и ОАЭ. 18 июня между Россией и ОАЭ будет выполнено 46 рейсов в обе стороны. В полетах участвуют как российские, так и арабские авиакомпании.