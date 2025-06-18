Air Arabia отменила регулярные рейсы из России до 30 июня

Ранее сообщалось, что авиакомпании могут перевезти до 1400 человек в направлении между РФ и ОАЭ. 18 июня между Россией и ОАЭ будет выполнено 46 рейсов в обе стороны. В полетах участвуют как российские, так и арабские авиакомпании.