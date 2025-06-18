Росавиация заявила об отсутствии дефицита билетов на самолеты по маршруту РФ - ОАЭ
Авиакомпании могут перевезти до 1400 человек в направлении между РФ и ОАЭ, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. Отмечается, что билеты на рейсы между Россией и ОАЭ есть в обоих направлениях.
По данным ведомства, 18 июня между Россией и ОАЭ будет выполнено 46 рейсов в обе стороны. В полетах участвуют как российские, так и арабские авиакомпании.
Российские перевозчики («Азимут», «Аэрофлот» и «Сибирь») в совокупности выполнят 8 рейсов, арабские (Air Arabia, Emirates, Etihad Airways и Flydubai) - 38 рейсов. На рейсах из ОАЭ в Россию у них остаются около 40 свободных мест.
Из ОАЭ сегодня можно вылететь в 10 российских городов: Москву, Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург, Новосибирск, Сочи, Уфу, Самару, Минеральные Воды и Махачкалу.
Дополнительно у пассажиров сохраняется возможность добраться до России через Стамбул с пересадкой.
Арабская авиакомпания Air Arabia начала вывоз российских туристов, застрявших в ОАЭ из-за обострения обстановки на Ближнем Востоке, 16 июня.
По данным АТОР, российские туристы будут вывезены в Москву из Шарджи несколькими стыковочными рейсами через Ташкент, при этом в Екатеринбург будет выполнен прямой рейс. Речь идет о вывозных рейсах авиакомпании взамен тех, что были отменены ранее.
Проблемы с авиасообщением на Ближнем Востоке начались 13 июня после израильской атаки на Иран, который в ответ совершил серию ударов по территории Израиля. Стороны обмениваются ударами уже несколько дней, закрыв свое воздушное пространство для гражданской авиации. До обострения почти все маршруты из России в ОАЭ шли через воздушное пространство Ирана, а с его закрытием перевозчики начали удлинять время рейсов с облетом Ирана или временно отменять полеты.