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МИД России отверг идею ассоциации палестинских территорий с арабскими странами

Ведомости

Идея ассоциации палестинских территорий с соседними арабскими странами абсолютно несостоятельна. Она обсуждается спонсируемыми Западом «мозговыми центрами», заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ее комментарий опубликован на сайте российского ведомства.

«Подобные идеи звучали ранее и были категорически отвергнуты как палестинским народом, так и арабскими странами. История доказала абсолютную несостоятельность таких инициатив, идущих вразрез с международно-правовой базой палестинского урегулирования», – подчеркнула дипломат.

По мнению Захаровой, подобные идеи продвигаются сторонниками неоколониализма, но попытки обойти арабские государства при урегулировании конфликтов в регионе обречены на провал. Дипломат отметила, что необходимо налаживать скоординированные международные и региональные усилия.

22 января в Москве прошли переговоры президента РФ Владимира Путина с его коллегой из Палестины Махмудом Аббасом. Встреча состоялась на фоне обсуждений инициативы президента США Дональда Трампа «Совет мира». Тогда Путин напомнил, что еще в 1988 г. СССР признал Палестину как государство, Москва придерживается такой же позиции и сегодня. «Наше отношение к вопросам Палестины и урегулирования на Ближнем Востоке имеет принципиальный, неконъюнктурный характер», – подчеркнул российский лидер.

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