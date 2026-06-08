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Нидерланды заявили о выходе из программы подготовки украинских военных Interflex

Ведомости

Нидерланды больше не будут участвовать в международной операции Interflex, в рамках которой происходит подготовка военнослужащих вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило министерство обороны страны.

«Для Нидерландов последняя ротация обучения знаменует собой завершение их участия в Interflex», – говорится в документе.

В заявлении не указаны причины такого решения. В последнем этапе программы участвовали представители вооруженных сил из 14 стран, отметило ведомство. Военные обучались стрельбе, оказанию медицинской помощи и нормам международного гуманитарного права. В ходе программы подготовку прошли более 63 000 украинских солдат.

В августе 2025 г. минобороны Великобритании заявило, что расширит программу Interflex, чтобы помочь Киеву укрепить армию до предоставления гарантий безопасности от стран ЕС и США в рамках потенциального мирного соглашения. Сообщалось, что программа будет продлена как минимум до конца 2026 г. На тот момент в Великобритании в рамках Interflex прошли подготовку более 50 000 украинских рекрутов.

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