Нидерланды заявили о выходе из программы подготовки украинских военных Interflex

В августе 2025 г. минобороны Великобритании заявило, что расширит программу Interflex, чтобы помочь Киеву укрепить армию до предоставления гарантий безопасности от стран ЕС и США в рамках потенциального мирного соглашения. Сообщалось, что программа будет продлена как минимум до конца 2026 г. На тот момент в Великобритании в рамках Interflex прошли подготовку более 50 000 украинских рекрутов.