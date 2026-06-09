Собянин: силы ПВО сбили летевший на Москву украинский беспилотник
Дежурные силы ПВО сбили украинский беспилотник, летевший в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Глава города проинформировал о сбитом БПЛА в 05:50 мск. По его словам, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
По данным Росавиации, московские аэропорты «Внуково» и «Шереметьево» принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами. Возможны корректировки в расписании рейсов. Об ограничениях агентство сообщило в мессенджере Max в 05:41 мск.
8 июня Собянин сообщил о восьми сбитых беспилотниках, летевших на столицу.