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Собянин: силы ПВО сбили летевший на Москву украинский беспилотник

Ведомости

Дежурные силы ПВО сбили украинский беспилотник, летевший в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Глава города проинформировал о сбитом БПЛА в 05:50 мск. По его словам, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

По данным Росавиации, московские аэропорты «Внуково» и «Шереметьево» принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами. Возможны корректировки в расписании рейсов. Об ограничениях агентство сообщило в мессенджере Max в 05:41 мск.

8 июня Собянин сообщил о восьми сбитых беспилотниках, летевших на столицу.

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