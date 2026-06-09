Собянин: силы ПВО сбили летевший на Москву украинский беспилотник

По данным Росавиации, московские аэропорты «Внуково» и «Шереметьево» принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами. Возможны корректировки в расписании рейсов. Об ограничениях агентство сообщило в мессенджере Max в 05:41 мск.