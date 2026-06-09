Собянин: силы ПВО сбили еще три летевших на Москву беспилотника
Силы ПВО сбили еще три беспилотника, летевших в направлении Москвы. Всего за утро 9 июня на подлете к столице было уничтожено семь БПЛА, сообщил мэр Сергей Собянин.
Глава города проинформировал о сбитых БПЛА в 08:56 мск и в 09:16 мск. На местах падения обломков работают специалисты экстренных служб.
Ранее Собянин сообщил об уничтожении четырех беспилотников, летевших в направлении столицы. Московские аэропорты «Внуково», «Домодедово» и «Шереметьево» принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами. В авиагавани «Жуковский» (Раменское) введены ограничения на полеты. За ночь средства ПВО сбили 140 украинских БПЛА самолетного типа над регионами России.