Собянин: силы ПВО сбили еще три летевших на Москву беспилотника

Ранее Собянин сообщил об уничтожении четырех беспилотников, летевших в направлении столицы. Московские аэропорты «Внуково», «Домодедово» и «Шереметьево» принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами. В авиагавани «Жуковский» (Раменское) введены ограничения на полеты. За ночь средства ПВО сбили 140 украинских БПЛА самолетного типа над регионами России.