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Главная / Политика /

Собянин: силы ПВО сбили еще три летевших на Москву беспилотника

Ведомости

Силы ПВО сбили еще три беспилотника, летевших в направлении Москвы. Всего за утро 9 июня на подлете к столице было уничтожено семь БПЛА, сообщил мэр Сергей Собянин.

Глава города проинформировал о сбитых БПЛА в 08:56 мск и в 09:16 мск. На местах падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Ранее Собянин сообщил об уничтожении четырех беспилотников, летевших в направлении столицы. Московские аэропорты «Внуково», «Домодедово» и «Шереметьево» принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами. В авиагавани «Жуковский» (Раменское) введены ограничения на полеты. За ночь средства ПВО сбили 140 украинских БПЛА самолетного типа над регионами России.

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