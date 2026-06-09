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Дмитриев связал протесты в ФРГ с усталость немцев от «неправильной политики»

Ведомости

Граждане ФРГ устали от «упорных неудач» и «неправильной политики». С таким мнением выступил спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев, комментируя протесты в Германии.

«Немцы устали от упорных неудач в исправлении неправильной политики», – написал он в X.

8 июня в Германии прошли митинги с требованием отставки канцлера страны Фридриха Мерца и проведения досрочных выборов. Протестующие представили «план из 11 пунктов», который включает: смену власти, организацию выборов, прекращение финансовой поддержки сторон военных конфликтов, снижение цен на энергию, ужесточение миграционной политики.

Bild писала 6 июня, что не одобряют работу нынешнего канцлера 77% населения Германии. Положительно к деятельности Мерца отнеслись только 15% опрошенных. В сравнении с результатом конца апреля показатель сократился на 4 п. п.

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