МИД РФ: украинских спортсменов натаскивают на русофобию

По словам Захаровой, граждане Украины находятся под постоянным информационным воздействием, которое, как она утверждает, формирует у них негативное отношение к России. Представитель российского внешнеполитического ведомства полагает, что особое давление испытывают спортсмены, которым после международных соревнований предстоит возвращаться на родину. По ее мнению, от украинских атлетов ожидают демонстрации антироссийской позиции, а отказ от подобных действий может привести к общественному осуждению.