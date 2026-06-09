МИД РФ: украинских спортсменов натаскивают на русофобию
Украинские спортсмены сталкиваются с серьезным идеологическим давлением перед участием в международных соревнованиях, где выступают представители России. Об этом заявила ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на полях ПМЭФ.
По словам Захаровой, граждане Украины находятся под постоянным информационным воздействием, которое, как она утверждает, формирует у них негативное отношение к России. Представитель российского внешнеполитического ведомства полагает, что особое давление испытывают спортсмены, которым после международных соревнований предстоит возвращаться на родину. По ее мнению, от украинских атлетов ожидают демонстрации антироссийской позиции, а отказ от подобных действий может привести к общественному осуждению.
«Их буквально натаскивают на русофобию. И помимо всего прочего, еще этим украинским спортсменам возвращаться домой, где буквально все общество нацелено на травлю», – сказала Захарова.
Глава МИД Сергей Лавров в видеообращении по случаю Дня русского языка 6 июня заявил, что Россия добьется полного восстановления прав русских и русскоязычных людей, которые систематически ущемляются украинскими властями. Решение этого вопроса – в числе необходимых условий долгосрочного урегулирования украинского конфликта. Лавров также подчеркнул, что среди безусловных приоритетов – решительное противодействие любым проявлениям языковой дискриминации и русофобии.
4 июня украинская теннисистка Марта Костюк не пожала руку россиянке Мирре Андреевой после поражения в полуфинале «Ролан Гаррос» - турнира «Большого шлема» в Париже. 28 мая украинка София Краинская надела наушники и закрыла глаза во время звучания российского гимна на церемонии награждения на чемпионате Европы по художественной гимнастике в Варне.