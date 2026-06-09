Китай выступил против возможного задержания танкеров с российской нефтью
Китайские власти раскритиковали возможные меры Евросоюза в отношении танкеров, перевозящих российскую нефть, и заявили о недопустимости односторонних санкций, не основанных на международном праве. Об этом сообщил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь на брифинге, передает «РИА Новости».
Линь Цзянь подчеркнул, что Пекин последовательно выступает против ограничительных мер, которые вводятся в обход международных механизмов, в том числе не санкционированных Советом Безопасности ООН.
Поводом для критики со стороны МИД КНР стало заявление главы евродипломатии Каи Каллас 8 июня. Она сказала, что операция IRINI (военно-морская миссия ЕС) включила теперь досмотр судов. Она также отметила, что ЕС также стремится ограничить возможности РФ.
При этом гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в рамках ПМЭФа заявил, что европейские страны лишились примерно 3 трлн евро из-за отказа от российской энергетики.