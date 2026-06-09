Китай выступил против возможного задержания танкеров с российской нефтью

Поводом для критики со стороны МИД КНР стало заявление главы евродипломатии Каи Каллас 8 июня. Она сказала, что операция IRINI (военно-морская миссия ЕС) включила теперь досмотр судов. Она также отметила, что ЕС также стремится ограничить возможности РФ.