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Лукашенко призвал изучать российский опыт работы судебной системы

Ведомости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о необходимости активного взаимодействия между судебными системами Белоруссии и России, отметив важность изучения российского опыта в сфере правосудия. Об этом он сказал во время встречи с председателем Верховного суда России Игорем Красновым и главой Верховного суда Белоруссии Андреем Шведом, передает «РИА Новости».

По словам белорусского лидера, судебным органам двух стран следует поддерживать тесные профессиональные контакты и обмениваться практиками. Лукашенко подчеркнул особую роль судей в правовой системе, отметив, что их деятельность должна строиться исключительно в рамках закона. По его мнению, именно законодательство определяет пределы полномочий судебной власти.

Лукашенко обратил внимание на то, что законодательство не может предусмотреть все возможные жизненные ситуации. В связи с этим, по его словам, большое значение приобретают профессиональный опыт и способность принимать справедливые решения.

Лукашенко 9 июня проводит встречу с Красновым, прибывшим в Минск с рабочим визитом. Главная тема встречи – укрепление взаимодействия между судебными системами двух стран. С участием Краснова также состоится круглый стол, где вместе с судьями и представителями научного сообщества Белоруссии пройдут обсуждения использования научных технологий в уголовном судопроизводстве.

На сайте ВС РФ отмечается, что по итогам двусторонних переговоров председателей ВС двух стран будут подписаны документы, направленные на обмен опытом и обеспечение единства подходов к реализации общих задач.

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