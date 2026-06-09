Лукашенко призвал изучать российский опыт работы судебной системы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о необходимости активного взаимодействия между судебными системами Белоруссии и России, отметив важность изучения российского опыта в сфере правосудия. Об этом он сказал во время встречи с председателем Верховного суда России Игорем Красновым и главой Верховного суда Белоруссии Андреем Шведом, передает «РИА Новости».