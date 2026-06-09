Украинских параармрестлеров оштрафовали за уход с пьедестала во время гимна РФ

Это не первый случай, когда украинские спортсмены демонстративно ведут себя по отношению к россиянам. Так 4 июня украинская теннисистка Марта Костюк не пожала руку россиянке Мирре Андреевой после поражения в полуфинале «Ролан Гаррос» – турнира «Большого шлема» в Париже. 28 мая украинка София Краинская надела наушники и закрыла глаза во время исполнения российского гимна на церемонии награждения чемпионата по художественной гимнастике в Варне.