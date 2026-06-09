Украинских параармрестлеров оштрафовали за уход с пьедестала во время гимна РФ
Украинских параармрестлеров Дмитрия Луцишина и Леонида Сидорчука оштрафовали на 250 евро каждого. Ранее они покинули пьедестал почета во время исполнения гимна России на чемпионате Европы в Будапеште.
Луцишин рассказал, что при принятии решения они советовались с тренером.
Инцидент произошел во время церемонии награждения призеров соревнований среди мужчин с церебральным параличом в весовой категории до 60 кг. Луцишин завоевал бронзовую медаль, Сидорчук – серебряную. Победителем стал россиянин Андрей Гаврилов.
Чемпионат Европы проходил в Будапеште с 8 по 20 мая. Гаврилов выступал на турнире в нейтральном статусе.
Это не первый случай, когда украинские спортсмены демонстративно ведут себя по отношению к россиянам. Так 4 июня украинская теннисистка Марта Костюк не пожала руку россиянке Мирре Андреевой после поражения в полуфинале «Ролан Гаррос» – турнира «Большого шлема» в Париже. 28 мая украинка София Краинская надела наушники и закрыла глаза во время исполнения российского гимна на церемонии награждения чемпионата по художественной гимнастике в Варне.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что украинские спортсмены сталкиваются с серьезным идеологическим давлением перед участием в международных соревнованиях, где выступают представители России.