Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,578-1,19%VEON-RX58,2+0,34%TGKN0,004-2,31%IMOEX2 514,7-0,12%RTSI1 081,27-0,12%RGBI118,35-0,24%RGBITR781,58-0,21%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Украинских параармрестлеров оштрафовали за уход с пьедестала во время гимна РФ

Ведомости

Украинских параармрестлеров Дмитрия Луцишина и Леонида Сидорчука оштрафовали на 250 евро каждого. Ранее они покинули пьедестал почета во время исполнения гимна России на чемпионате Европы в Будапеште.

Луцишин рассказал, что при принятии решения они советовались с тренером.

Инцидент произошел во время церемонии награждения призеров соревнований среди мужчин с церебральным параличом в весовой категории до 60 кг. Луцишин завоевал бронзовую медаль, Сидорчук – серебряную. Победителем стал россиянин Андрей Гаврилов.

Чемпионат Европы проходил в Будапеште с 8 по 20 мая. Гаврилов выступал на турнире в нейтральном статусе.

Это не первый случай, когда украинские спортсмены демонстративно ведут себя по отношению к россиянам. Так 4 июня украинская теннисистка Марта Костюк не пожала руку россиянке Мирре Андреевой после поражения в полуфинале «Ролан Гаррос» – турнира «Большого шлема» в Париже. 28 мая украинка София Краинская надела наушники и закрыла глаза во время исполнения российского гимна на церемонии награждения чемпионата по художественной гимнастике в Варне.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что украинские спортсмены сталкиваются с серьезным идеологическим давлением перед участием в международных соревнованиях, где выступают представители России.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь