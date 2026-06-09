Совет Федерации обсудит кандидатуры прокуроров четырех регионов
Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству рассмотрит кандидатуры на пост прокуроров в четырех регионах, предложенные президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщил глава комитета Андрей Клишас в Telegram.
Сенаторы рассмотрят кандидатуры: Дениса Авдеева на пост прокурора Дагестана, Ивана Грибова на позицию прокурора Башкирии, Романа Пантелеева на должность прокурора Саратовской области, а также Сергея Филипенко на назначение прокурором Воронежской области.
Кандидатуры рассмотрят на заседании 16 июня.
Региональных прокуроров назначает президент по представлению генпрокурора. Назначение происходит после проведения консультаций с Советом Федерации. Прокуроры назначаются сроком на пять лет.