Совет Федерации обсудит кандидатуры прокуроров четырех регионов

Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству рассмотрит кандидатуры на пост прокуроров в четырех регионах, предложенные президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщил глава комитета Андрей Клишас в Telegram.