Прокуроры взыскали задолженность перед бизнесом на 18 млрд рублей

По его словам, ежегодно сотни тысяч представителей малого и среднего бизнеса участвуют в исполнении государственных и муниципальных контрактов, для многих из которых такая деятельность является основным источником оборотных средств. Вместе с тем предприниматели продолжают сталкиваться с задержками расчетов со стороны заказчиков даже после полного исполнения обязательств, признал генпрокурор. «Прокуроры реагируют всегда принципиально, когда требуется – жестко», – отметил Гуцан.