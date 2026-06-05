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Прокуроры взыскали задолженность перед бизнесом на 18 млрд рублей

За год к ответственности привлекли более 120 чиновников из-за невыплат по госконтрактам
Яна Суринская
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Свыше 18 млрд руб. получили предприниматели по итогам прокурорских проверок задолженности по государственным и муниципальным контрактам в 2025 г. Об этом в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026) рассказал глава надзорного ведомства Александр Гуцан.

По его словам, ежегодно сотни тысяч представителей малого и среднего бизнеса участвуют в исполнении государственных и муниципальных контрактов, для многих из которых такая деятельность является основным источником оборотных средств. Вместе с тем предприниматели продолжают сталкиваться с задержками расчетов со стороны заказчиков даже после полного исполнения обязательств, признал генпрокурор. «Прокуроры реагируют всегда принципиально, когда требуется – жестко», – отметил Гуцан.

В качестве примера он привел ситуацию в Хакасии, где министр финансов, допустивший накопление задолженности по контрактам в размере 3,6 млрд руб., был отправлен в отставку по требованию прокуратуры.

Всего в прошлом году по актам прокурорского реагирования к ответственности были привлечены более 120 должностных лиц, по вине которых образовалась задолженность перед хозяйствующими субъектами.

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Гуцан также в своем докладе обратил внимание на изменение структуры внешней торговли России, которое привело к переориентации логистических потоков в направлении стран Азии и Африки. В этих условиях органы прокуратуры участвовали в устранении административных и инфраструктурных барьеров для развития транспортных маршрутов, заверил глава ведомства. Он уточнил, что прокуроры содействовали увеличению пропускной способности грузовых коридоров, принимали меры по устранению препятствий для строительства необходимой инфраструктуры, а также способствовали ускорению таможенного оформления растущих объемов внешнеторговых грузов.

Отдельно Гуцан остановился на положении лесопромышленного комплекса, который, по его оценке, оказался в сложной ситуации после введения санкционных ограничений. Наиболее чувствительно последствия проявились в регионах Северо-Запада, где сокращение экспортных поставок и выручки совпало с ростом ставок платы за пользование лесными участками.

Для поддержки отрасли прокуратура предложила правительству ряд мер. В частности, речь идет о введении временного моратория на индексацию арендной платы за лесные участки, пересмотре порядка ее взыскания при низких объемах реализации продукции, а также о возможности зачета инвестиционных расходов на строительство лесной инфраструктуры в счет арендных платежей.

Кроме того, в прокуратуре предлагают расширить действующие механизмы стимулирования деревообрабатывающей промышленности. «В условиях структурной перестройки экономики крайне важно обеспечить доступность и прозрачность государственной поддержки бизнеса», – подчеркнул Гуцан.

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