В КМСП рассказали подробности новой льготной программы для бизнеса

Помимо финансовой поддержки для приоритетных отраслей правительство помогает МСП с рынками сбыта, указал Новак. Малому и среднему бизнесу установлена квота 25% в закупках крупнейших заказчиков. По словам вице-премьера, объем таких закупок с начала года уже превысил 2 трлн руб. В то же время фокус внимания правительства сосредоточен на проблеме задержки с оплатой контрактов госкомпаниями по 223-ФЗ (регулирует закупки госкорпораций, автономных учреждений и компаний с госучастием. – «Ведомости»). Новак напомнил, что при Минэке создан специальный штаб для решения конкретных проблем. Благодаря этой работе с начала года во внесудебном порядке малому бизнесу выплачено около 60% задолженности, о которой заявляли поставщики, отметил он. Среди будущих решений, которые разрабатываются в рамках борьбы с неплатежами, – электронные акты приемки работ в рамках 223-ФЗ, а также синхронизация размеров штрафов поставщиков и заказчиков, отметил вице-премьер. Проблема обострилась в конце прошлого года. В 2025 г. объем неплатежей МСП по таким договорам вырос примерно в 2,7 раза по сравнению с прошлым годом как по количеству обращений, так и по сумме заявленных требований.