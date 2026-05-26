В КМСП рассказали подробности новой льготной программы для бизнеса

В КМСП рассказали подробности новой льготной программы для бизнесаЕе запуск с июля анонсировал Александр Новак
Правительство планирует запустить новую программу льготного кредитования малых и средних предприятий (МСП). Об этом вице-премьер Александр Новак рассказал на совещании с главой кабмина Михаилом Мишустиным. Программа заработает уже с 1 июля, по ней будет выделен лимит в 150 млрд руб., сообщил Новак. Ставка будет равна ключевой (сейчас составляет 14,5%), добавил он.
Анонсированная программа будет распространена на предприятия обрабатывающей промышленности, туризма, логистики, IT и научно-технической деятельности, малые технологические компании, сферу креативных индустрий, а также участников региональных программ по повышению производительности труда, рассказал «Ведомостям» генеральный директор «Корпорации МСП» Александр Исаевич.
Обновленная версия программы стимулирования кредитования будет выглядеть так: Банк России предоставляет в рамках уже действующего лимита льготное фондирование, а «Корпорация МСП» – поручительство за банки перед ЦБ, при этом ее полная архитектура сейчас на финальном этапе согласования, отмечает он. Кредиты по ставке не выше ключевой в рамках программы стимулирования кредитования уже доступны предпринимателям из приграничных регионов, сообщил Исаевич. «По ней малый и средний бизнес Брянской, Курской и Белгородской областей может получить кредит на сумму до 30 млн руб. без ограничений по отраслям для пополнения оборотных средств или на инвестиционные цели. Исполнение обязательств заемщиков по кредитам, выданным в рамках льготной программы, обеспечено зонтичным поручительством «Корпорации МСП», – рассказывает он.
Вице-премьер напомнил и об уже действующих программах кредитования МСП. В частности, льготных инвестиционных кредитах по ставке ключевая минус 3,5% для приоритетных отраслей (обработка, гостиничный бизнес, IT, научно-техническая деятельность и креативные индустрии) с лимитом 50 млрд руб. Новак также отметил востребованность у бизнеса зонтичных поручительств (предполагает, что «Корпорация МСП» выступает гарантом по обязательствам малых предприятий. – «Ведомости»). По его словам, с начала года заключено 6400 таких договоров почти на 50 млрд руб.
Другие меры поддержки
Сектор МСП – один из ключевых драйверов улучшений, отметил в ходе совещания Мишустин. «Нередко там рождаются перспективные прорывные идеи, которые становятся позже базой для технологических инноваций», – указал премьер. К маю количество МСП уже вплотную приблизилось к 7 млн. По словам Новака, растет и число вновь созданных компаний. На 1 мая этого года было зарегистрировано 1,5 млн новых компаний, это на 4,2% больше, чем год назад.
«Вместе с тем, безусловно, есть и текущие вызовы перед сектором. Естественно, это рост издержек, усиление влияния платформ, конкуренция за кадры. И сектору нужно сегодня активнее адаптироваться к структурной трансформации экономики», – отметил вице-премьер.
Помимо финансовой поддержки для приоритетных отраслей правительство помогает МСП с рынками сбыта, указал Новак. Малому и среднему бизнесу установлена квота 25% в закупках крупнейших заказчиков. По словам вице-премьера, объем таких закупок с начала года уже превысил 2 трлн руб. В то же время фокус внимания правительства сосредоточен на проблеме задержки с оплатой контрактов госкомпаниями по 223-ФЗ (регулирует закупки госкорпораций, автономных учреждений и компаний с госучастием. – «Ведомости»). Новак напомнил, что при Минэке создан специальный штаб для решения конкретных проблем. Благодаря этой работе с начала года во внесудебном порядке малому бизнесу выплачено около 60% задолженности, о которой заявляли поставщики, отметил он. Среди будущих решений, которые разрабатываются в рамках борьбы с неплатежами, – электронные акты приемки работ в рамках 223-ФЗ, а также синхронизация размеров штрафов поставщиков и заказчиков, отметил вице-премьер. Проблема обострилась в конце прошлого года. В 2025 г. объем неплатежей МСП по таким договорам вырос примерно в 2,7 раза по сравнению с прошлым годом как по количеству обращений, так и по сумме заявленных требований.
Дополнительная возможность для малого и среднего бизнеса сбывать свою продукцию – это развитие платформенной экономики, отметил Новак. Еще одно направление – повышение производительности труда в секторе МСП. Кроме того, власти планируют создать 100 техно- и бизнес-парков – в прошлом году был запущен 31 проект. Отдельно вице-премьер остановился на теме поддержки ветеранов специальной военной операции и мам-предпринимателей.
Помогут ли бизнесу новые меры
Сейчас бизнес активно кредитуется для пополнения оборотных средств, однако кредиты очень дорогие – для малых предприятий ставка доходит до 25%, говорит президент «Опоры России» Александр Калинин. Льготные кредиты по ставке, равной ключевой, будут заметным преимуществом для бизнеса. Анонсированная программа может удовлетворить часть спроса, но при кредитном портфеле по МСП в 14 трлн руб. по итогам 2025 г. это крайне мало, считает он. Кроме того, она распространяется на ограниченное количество отраслей, а потребность в оборотке есть у всех, подчеркивает Калинин.
Бизнес очень нуждается в деньгах, так как технологические сдвиги в последнее время требуют постоянного обновления – например, для производства это закупка нового оборудования, иначе конкуренцию не выдержать, подчеркивает вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ Елена Дыбова. Она указывает, что китайские компании активно инвестируют в модернизацию, так как на фоне борьбы за потребителя нужно менять оборудование на более производительное каждые два-три года. Также средства требуются на цифровизацию, автоматизацию процессов на фоне дефицита кадров, добавляет Дыбова. При этом ставка на уровне ключевой по-прежнему высокая для бизнеса на фоне низкой рентабельности, поэтому воспользоваться льготным предложением смогут 8–10% рынка, считает она.
Программа может быть привлекательной для бизнеса, несмотря на высокую ключевую ставку, поскольку обычно банки неохотно выдают кредиты МСП из-за регуляторных ограничений, особенно на долгий срок, говорит председатель комитета по финансовым рынкам «Опоры России» Павел Самиев. По его мнению, программа может удовлетворить спрос МСП на долгосрочные кредиты. Он подчеркивает, что при этом есть риск отсутствия интереса у банков к участию в программе.
В подготовке статьи участвовала Анастасия Бойко