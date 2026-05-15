В ГД предложили доработать поправки о перекладывании НДС по длящимся договорам

В ГД предложили доработать поправки о перекладывании НДС по длящимся договорамРасчетный метод должен применяться независимо от наличия права на вычет налога у продавца
Комитет Госдумы по бюджету и налогам предложил доработать ко второму чтению поправки Минфина о переносе в цену длящихся договоров измененной ставки НДС, следует из заключения комитета, с которым ознакомились «Ведомости». Нижняя палата парламента приняла законопроект в первом чтении 14 мая.
Документ вносит изменения в ч. 1 cт. 168 Налогового кодекса (НК). Министерство предлагает применять в спорных случаях расчетный метод определения НДС (т. е. выделять налог из уже предусмотренной договором цены, а не начислять сверх нее). Таким образом, уплата НДС в случае изменения налоговых ставок не будет перекладываться на покупателя. Согласно документу, использоваться такой подход может только в тех случаях, когда у продавца уже после заключения договора возникает обязанность исчислять и платить НДС, а у покупателя при этом отсутствует право на вычет и стороны не смогли урегулировать вопрос через изменения в контракте или его расторжение. При этом счета-фактуры в таких случаях не выставляются, указано в поправках.
Депутаты предлагают внести изменение не в ст. 168 НК, которая регулирует определение суммы налога, а в ст. 166 НК (закрепляет порядок его исчисления). Ключевое же предложение комитета касается расширения применения новой нормы. Ее необходимо распространить и на случаи, когда покупатель имеет право на принятие к вычету сумм «входного» НДС, считают депутаты. Порядок исчисления НДС не может зависеть от того, имеет ли покупатель право на применение вычетов, также налогоплательщик не может и не обязан однозначно знать о наличии либо об отсутствии такого права, пишет комитет. Кроме того, право покупателя на вычет может возникать либо утрачиваться, например, если речь идет о бизнесе на упрощенной системе налогообложения (УСН), отмечается в документе.
«Ведомости» отправили запрос представителю Минфина.
Зачем понадобились поправки
Поправки Минфина разработаны по поручению Конституционного суда (КС). В ноябре 2025 г. суд в постановлении № 41-П обязал законодателей разработать изменения и устранить пробел в законодательстве, которое сейчас не дает ответа на вопрос, какая из сторон договора должна нести дополнительные расходы из-за увеличения ставки (или появления обязанности платить НДС).
Жалобу в КС подал ВТБ. До того как обратиться туда, банк отстаивал свои интересы в арбитражных судах. Поводом стал спор банка с компанией «Ситроникс ай ти» по поводу доначисления НДС сверх указанной в договоре суммы из-за законодательных изменений. Сублицензионный договор на использование ПО Microsoft в 2020–2022 гг. был заключен еще в 2019 г., эти услуги тогда не облагались НДС. В счет за 2021 г. поставщик включил НДС сверх указанной в договоре суммы, так как с этого года была отменена льгота по НДС для ПО и баз данных, не вошедших в единый реестр российских программ, и ставка налога на софт составила 20%. Суды каждой последующей инстанции отменяли решения предыдущей. Точку в этом споре поставила судебная коллегия по экономическим спорам Верховного суда, которая отменила решение кассации и постановила взыскать с ВТБ 148,4 млн руб.
Накануне внесения законопроекта Минфина в Госдуму с альтернативным вариантом поправок выступила Торгово-промышленная палата, писали «Ведомости» 26 марта. Эксперты объединения предложили закрепить в НК в качестве общего правила принцип следования цены договора за ставкой налога, если в самом контракте вопрос никак не урегулирован. Например, при росте НДС продавец вправе требовать от покупателя доплаты – и наоборот: уменьшение ставки дает заказчику право требовать пропорционального изменения цены. Инициатива также предусматривала отдельные гарантии для сторон сделки, заключивших так называемый договор присоединения (его условия определены одной из сторон и могут быть приняты другой стороной только путем присоединения к предложенному договору в целом. – «Ведомости»). Если у них не будет возможности принять НДС к вычету и исполнение обязательств с доплатой будет нести для них «чрезмерные потери», то они смогли бы требовать расторжения договора через суд.
Ценная доработка
Привязка расчетного метода к праву покупателя на вычет влечет серьезные обременения для продавца и возможные риски для сторон в будущем, предупреждали опрошенные «Ведомостями» эксперты. Эта конструкция требует от поставщика выяснять наличие такого права по каждой операции, а также получать письменное подтверждение для обоснования своих действий перед налоговыми органами, отмечал партнер «МЭФ Legal» Вадим Зарипов (был представителем ВТБ в КС). Кроме того, в случае заблуждения в отношении права на вычет такая ошибка может быть выявлена налоговым органом или самим налогоплательщиком спустя несколько лет, что приведет к нестабильности цены и потенциальным конфликтам контрагентов, предупреждал он.
Предложение комитета Госдумы по бюджету и налогам в большей мере защищает интересы покупателей, говорит юрист практики налогового консультирования и налоговых споров BGP Litigation Аэлита Щукина. Принимая во внимание положения закона, а также правовую природу НДС как косвенного налога, полное переложение бремени его уплаты на продавца может нарушить баланс интересов сторон договоров, отмечает она.
Советник «Пепеляев групп» Петр Попов обращает внимание, что срок предоставления поправок ко второму чтению очень короткий – до 22 мая. Последствием возможного поспешного решения станет «гонка ценовых рисков», уверен он. «Продавцы, которые не заложат в цену риск увеличения НДС, сиюминутно выиграют, но, если налог вырастет, проиграют. Кто не захочет идти на риск, увеличит цену сразу. Волшебного решения, при котором покупатели не заплатят за рост НДС, не существует», – говорит Попов. При этом он сохраняет «надежду на содержательное улучшение законопроекта».
Предложенный единый порядок исчисления налога расчетным методом противоречит природе НДС как косвенного налога, соглашается директор группы Kept по оказанию услуг в области косвенного налогообложения Екатерина Андреященко. Вместе с тем комитет справедливо отмечает, что порядок исчисления НДС не должен зависеть от того, имеет ли покупатель право на применение вычетов по НДС, говорит она. Для продавца просчитать все сценарии относительно права на вычет покупателя – задача близкая к нереализуемой, поэтому применение норм в редакции Минфина является скорее невозможным для налогоплательщиков, считает Андреященко.