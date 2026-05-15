В ГД предложили доработать поправки о перекладывании НДС по длящимся договорам

Жалобу в КС подал ВТБ. До того как обратиться туда, банк отстаивал свои интересы в арбитражных судах. Поводом стал спор банка с компанией «Ситроникс ай ти» по поводу доначисления НДС сверх указанной в договоре суммы из-за законодательных изменений. Сублицензионный договор на использование ПО Microsoft в 2020–2022 гг. был заключен еще в 2019 г., эти услуги тогда не облагались НДС. В счет за 2021 г. поставщик включил НДС сверх указанной в договоре суммы, так как с этого года была отменена льгота по НДС для ПО и баз данных, не вошедших в единый реестр российских программ, и ставка налога на софт составила 20%. Суды каждой последующей инстанции отменяли решения предыдущей. Точку в этом споре поставила судебная коллегия по экономическим спорам Верховного суда, которая отменила решение кассации и постановила взыскать с ВТБ 148,4 млн руб.