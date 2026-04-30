Кредитование малого и среднего бизнеса продолжает расти лишь за счет псевдо-МСП

В прошлом году динамика кредитных портфелей малого и среднего бизнеса (МСБ) оказалась разнонаправленной. Объем портфеля квази-МСП – крупных заемщиков (прежде всего девелоперов), формально включенных в реестр малых и средних предприятий, вырос на 8,2% – до 7,9 трлн руб., тогда как портфель реального МСБ сократился на 4,2% до 6,9 трлн руб. В итоге доля реального МСБ в совокупном кредитном портфеле этого сегмента впервые опустилась ниже 50% и составила 47%, следует из обзора «Эксперт РА».