RASP135,6-0,66%CNY Бирж.10,912-0,62%IMOEX2 639,82-2,1%RTSI1 110,57-2,35%RGBI119,46+0,13%RGBITR778,93+0,15%
Финансы

Кредитование малого и среднего бизнеса продолжает расти лишь за счет псевдо-МСП

Такие компании обеспечивают банкам масштабные объемы, прозрачные залоги и близкий к корпоративному риск‑профиль
Анастасия Брянцева
Алексей Орлов / Ведомости

В прошлом году динамика кредитных портфелей малого и среднего бизнеса (МСБ) оказалась разнонаправленной. Объем портфеля квази-МСП – крупных заемщиков (прежде всего девелоперов), формально включенных в реестр малых и средних предприятий, вырос на 8,2% – до 7,9 трлн руб., тогда как портфель реального МСБ сократился на 4,2% до 6,9 трлн руб. В итоге доля реального МСБ в совокупном кредитном портфеле этого сегмента впервые опустилась ниже 50% и составила 47%, следует из обзора «Эксперт РА».

Рост портфеля наблюдался в отраслях, где сконцентрированы заемщики квази-МСП: в строительстве, операциях с недвижимостью и профессиональной деятельностью (+16,5%, или 1,3 трлн руб.). В традиционных же сегментах реального МСБ отмечалось снижение. Например, портфель торговли сократился на 18,5%, или 500 млрд руб. 

