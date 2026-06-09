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В США признали недееспособным убийцу беженки с Украины Ирины Заруцкой

Ведомости

Обвиняемый в убийстве 23-летней беженки с Украины Ирины Заруцкой Декарлос Браун признан недееспособным для участия в судебном процессе, сообщил телеканал CNN со ссылкой на его адвокатов.

Суд отложил рассмотрение дела. Сейчас обвиняемый находится в охраняемом медицинском учреждении. Он пробудет там не более четырех месяцев. Это время необходимо, чтобы специалисты могли установить, получится ли у Брауна продолжить участие в судебном процессе. Обвиняемого могут приговорить к смертной казни.

Заруцкую убили в августе 2025 г. на станции легкорельсового транспорта Саут-Энд в городе Шарлотт в Северной Каролине. Девушку зарезали ножом. Президент США Дональд Трамп называл убийцу Заруцкой «животным» и заявлял о необходимости немедленно приговорить его к смертной казни.

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