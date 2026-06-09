В США признали недееспособным убийцу беженки с Украины Ирины Заруцкой

Суд отложил рассмотрение дела. Сейчас обвиняемый находится в охраняемом медицинском учреждении. Он пробудет там не более четырех месяцев. Это время необходимо, чтобы специалисты могли установить, получится ли у Брауна продолжить участие в судебном процессе. Обвиняемого могут приговорить к смертной казни.