В США признали недееспособным убийцу беженки с Украины Ирины Заруцкой
Обвиняемый в убийстве 23-летней беженки с Украины Ирины Заруцкой Декарлос Браун признан недееспособным для участия в судебном процессе, сообщил телеканал CNN со ссылкой на его адвокатов.
Суд отложил рассмотрение дела. Сейчас обвиняемый находится в охраняемом медицинском учреждении. Он пробудет там не более четырех месяцев. Это время необходимо, чтобы специалисты могли установить, получится ли у Брауна продолжить участие в судебном процессе. Обвиняемого могут приговорить к смертной казни.
Заруцкую убили в августе 2025 г. на станции легкорельсового транспорта Саут-Энд в городе Шарлотт в Северной Каролине. Девушку зарезали ножом. Президент США Дональд Трамп называл убийцу Заруцкой «животным» и заявлял о необходимости немедленно приговорить его к смертной казни.