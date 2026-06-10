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Собянин сообщил о восьмом сбитом на подлете к Москве беспилотнике

Ведомости

С полуночи силы ПВО сбили восемь украинских беспилотников, летевших в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

О последнем на данный момент уничтоженном БПЛА глава города проинформировал в 04:57 мск в мессенджере Max. На местах падения фрагментов устройств работают специалисты экстренных служб.

С вечера 9 июня московские аэропорты «Домодедово» и «Жуковский» принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами.

9 июня вооруженные силы Украины (ВСУ) на протяжении всего дня пытались атаковать Москву с помощью беспилотников. Собянин сообщил о 23 сбитых БПЛА за сутки.

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