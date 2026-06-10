Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
ABRD135,2-0,44%CNY Бирж.00%IMOEX2 522,77+0,2%RTSI1 107,92+2,35%RGBI118,57+0,16%RGBITR783,24+0,19%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Сальдо: движение из Геническа на Арабатскую стрелку перекрыто из-за атаки ВСУ

Ведомости

Ранним утром украинские военные предприняли попытку нанести ракетный удар по одному из мостов из Геническа на Арабатскую стрелку. Движение в этом направлении временно перекрыто, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Восемь округов региона полностью обесточены после ночной беспилотной атаки. Без энергоснабжения остались Генический, Новотроицкий, Чаплинский, Каланчакский, Ивановский, Горностаевский, Каховский муниципальные округа и Новокаховский городской округ. Ведутся восстановительные работы.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что при ночной атаке украинского беспилотника было повреждено здание панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 гг.». Загорелась крыша. В ночь на 10 июня также из-за падения обломков беспилотника загорелась емкость с топливом в Миллеровском районе Ростовской области, сообщал губернатор Юрий Слюсарь.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте