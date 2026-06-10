Сальдо: движение из Геническа на Арабатскую стрелку перекрыто из-за атаки ВСУ

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что при ночной атаке украинского беспилотника было повреждено здание панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 гг.». Загорелась крыша. В ночь на 10 июня также из-за падения обломков беспилотника загорелась емкость с топливом в Миллеровском районе Ростовской области, сообщал губернатор Юрий Слюсарь.