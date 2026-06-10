Сальдо: движение из Геническа на Арабатскую стрелку перекрыто из-за атаки ВСУ
Ранним утром украинские военные предприняли попытку нанести ракетный удар по одному из мостов из Геническа на Арабатскую стрелку. Движение в этом направлении временно перекрыто, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
Восемь округов региона полностью обесточены после ночной беспилотной атаки. Без энергоснабжения остались Генический, Новотроицкий, Чаплинский, Каланчакский, Ивановский, Горностаевский, Каховский муниципальные округа и Новокаховский городской округ. Ведутся восстановительные работы.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что при ночной атаке украинского беспилотника было повреждено здание панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 гг.». Загорелась крыша. В ночь на 10 июня также из-за падения обломков беспилотника загорелась емкость с топливом в Миллеровском районе Ростовской области, сообщал губернатор Юрий Слюсарь.