Россия и Бразилия обсуждают запуск прямого авиасообщения
Россия и Бразилия ведут переговоры насчет запуска прямого авиасообщения. Тема поднималась на заседании межправительственной комиссии по сотрудничеству в Бразилии 25 мая, сообщил посол южноамериканской страны в РФ Сержио Родригес дос Сантос «Известиям».
«Между официальными лицами двух стран идут переговоры о том, что в первую очередь нужно сделать правительствам, а затем – компаниям, чтобы наладить это прямое сообщение», – сказал Родригес дос Сантос.
По данным издания, точных сроков запуска прямого авиасообщения пока нет. Сейчас ключевая задача состоит в поиске авиакомпании, готовой обслуживать такой маршрут. В 2011 г. прямой рейс на протяжении нескольких месяцев выполняла российская «Трансаэро», но после она свернула его, предположительно, в связи с коммерческими трудностями. Прямое сообщение закрывалось и в 1990-х гг. из-за низкого спроса. Маршрут не выдерживал конкуренции с европейскими хабами, указывают «Известия».
В феврале министр транспорта РФ Андрей Никитин сообщал, что Москва предложила Бразилиа возобновить прямые авиаперелеты. Он отмечал, что Бразилия опасается санкционных рисков, поэтому сроки запуска зависят от бразильской стороны. Россия ожидает, что первыми прямой авиаперелет совершат компании из Бразилии, затем возможно подключение российских авиакомпаний.