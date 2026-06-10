Россия и Бразилия обсуждают запуск прямого авиасообщения

По данным издания, точных сроков запуска прямого авиасообщения пока нет. Сейчас ключевая задача состоит в поиске авиакомпании, готовой обслуживать такой маршрут. В 2011 г. прямой рейс на протяжении нескольких месяцев выполняла российская «Трансаэро», но после она свернула его, предположительно, в связи с коммерческими трудностями. Прямое сообщение закрывалось и в 1990-х гг. из-за низкого спроса. Маршрут не выдерживал конкуренции с европейскими хабами, указывают «Известия».