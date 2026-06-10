Daily Mail: в КНР на машину премьера Британии установили устройство слежения
В служебном автомобиле премьер-министра Великобритании обнаружили китайское устройство слежения, которое было установлено четыре года назад, сообщила газета Daily Mail.
Предположительно, устройство установили на автомобиль перед ввозом транспортного средства из Китая, жучок находился в герметичной части автомобиля. Его обнаружили еще в 2025 г.
По данным газеты, об устройстве рассказал Чарльз Партон из аналитического центра «Совет по геостратегии» в ходе заседания комитета по предпринимательству и торговле палаты общин. Он отметил, что еще в 2022 г. автомобиль премьер-министра передавал данные в Китай через сотовый модуль. При этом неясно, за кем из трех премьер-министров следили в Китае: Борисом Джонсоном, Лиз Трасс или Риши Сунаком.
В мае о слежке в сфере технологий со стороны Китая говорил президент США Дональд Трамп. Он отметил, что Пекин и Вашингтон изо всех сил шпионят друг за другом в этой области. По словам главы Белого дома, он обсудил с председателем КНР Си Цзиньпином этот вопрос. Американский лидер заявил, что США делают многое, о чем китайцы даже не подозревают.
Журналистка New York Post Эмили Гудин после этого сообщила, что американская делегация выкинула в мусорный бак у подножия трапа все, что ее члены получили от китайских чиновников. Персонал собрал удостоверения, одноразовые телефоны от сотрудников Белого дома, значки для делегации.