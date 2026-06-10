Daily Mail: в КНР на машину премьера Британии установили устройство слежения

По данным газеты, об устройстве рассказал Чарльз Партон из аналитического центра «Совет по геостратегии» в ходе заседания комитета по предпринимательству и торговле палаты общин. Он отметил, что еще в 2022 г. автомобиль премьер-министра передавал данные в Китай через сотовый модуль. При этом неясно, за кем из трех премьер-министров следили в Китае: Борисом Джонсоном, Лиз Трасс или Риши Сунаком.