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Песков подтвердил визит премьера Сингапура в Россию

Ведомости

Премьер-министр Сингапура Лоуренс Вонг прибудет на саммит «Россия – АСЕАН», где у президента РФ Владимира Путина запланирован «марафон» двусторонних встреч. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос «Ведомостей».

«Действительно, на следующей неделе запланирован саммит “Россия – АСЕАН”. <...> Предстоит большое количество двусторонних встреч. Это будет целый марафон у президента Путина на протяжении двух дней», – заявил Песков.

При этом Песков не стал раскрывать, ожидают ли в Кремле визита всех 11 стран АСЕАН и планируется ли отдельная встреча Путина с сингапурским премьером. «В течение ближайших дней мой коллега [помощник президента РФ Юрий] Ушаков традиционный брифинг проведет и расскажет вам непосредственно о мероприятиях», – добавил он.

10 июня газета South China Morning Post со ссылкой на анонимные источники писала, что Вонг на следующей неделе планирует посетить Россию. Как отмечает SCMP, отношения Москвы и Сингапура осложнились после февраля 2022 г., когда власти города-государства присоединились к санкциям против России. В марте того же года Россия включила Сингапур в перечень недружественных стран.

Юбилейный саммит «Россия – АСЕАН» пройдет с 17 по 19 июня в Казани.

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