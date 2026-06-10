Песков подтвердил визит премьера Сингапура в Россию

10 июня газета South China Morning Post со ссылкой на анонимные источники писала, что Вонг на следующей неделе планирует посетить Россию. Как отмечает SCMP, отношения Москвы и Сингапура осложнились после февраля 2022 г., когда власти города-государства присоединились к санкциям против России. В марте того же года Россия включила Сингапур в перечень недружественных стран.