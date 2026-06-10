Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,593+0,16%MRKU0,599+0,77%AVAN585-0,51%IMOEX2 495,21-1,09%RTSI1 095,81-1,09%RGBI118,37-0,01%RGBITR781,96+0,02%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

SCMP: премьер-министр Сингапура Лоуренс Вонг посетит Россию

Ведомости

Премьер-министр Сингапура Лоуренс Вонг на следующей неделе планирует посетить Россию. Об этом сообщает газета South China Morning Post со ссылкой на анонимные источники.

По словам собеседников издания, Вонг примет участие в юбилейном саммите «АСЕАН – Россия», который пройдет с 17 по 19 июня в Казани. Источники не смогли подтвердить, состоится ли в рамках визита встреча Вонга с президентом РФ Владимиром Путиным.

Как отмечает SCMP, отношения Москвы и Сингапура осложнились после февраля 2022 г., когда власти города-государства присоединились к санкциям против России. В марте того же года Россия включила Сингапур в перечень недружественных стран.

24 апреля Financial Times сообщала о существенном росте поставок российского мазута в Сингапур. По данным издания, после начала конфликта на Ближнем Востоке объем импорта превысил среднемесячный уровень 2025 г. более чем в два раза.

Читайте также:Захарова: саммит Россия – АСЕАН укажет миру путь в будущее
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её