SCMP: премьер-министр Сингапура Лоуренс Вонг посетит Россию
Премьер-министр Сингапура Лоуренс Вонг на следующей неделе планирует посетить Россию. Об этом сообщает газета South China Morning Post со ссылкой на анонимные источники.
По словам собеседников издания, Вонг примет участие в юбилейном саммите «АСЕАН – Россия», который пройдет с 17 по 19 июня в Казани. Источники не смогли подтвердить, состоится ли в рамках визита встреча Вонга с президентом РФ Владимиром Путиным.
Как отмечает SCMP, отношения Москвы и Сингапура осложнились после февраля 2022 г., когда власти города-государства присоединились к санкциям против России. В марте того же года Россия включила Сингапур в перечень недружественных стран.
24 апреля Financial Times сообщала о существенном росте поставок российского мазута в Сингапур. По данным издания, после начала конфликта на Ближнем Востоке объем импорта превысил среднемесячный уровень 2025 г. более чем в два раза.