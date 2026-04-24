FT: Сингапур переходит на российские нефтепродукты
Импорт российского мазута в Сингапур резко вырос после начала конфликта на Ближнем Востоке, и объем поставок уже превысил среднемесячный показатель 2025 г. более чем в два раза. Об этом сообщила Financial Times со ссылкой на данные аналитической компании Vortexa.
Сингапур считается крупнейшим в мире портом заправки судов. Рост импорта из России вырос еще в марте на фоне роста мировых цен на энергоносители и возникновения их дефицита в отдельных странах, пишет газета. По данным Vortexa, уровень поставок мазутного топлива из в апреле может стать рекордным с 2016 г.
Сингапур не вводил санкции против российской нефти, однако, согласно правилам G7 и Евросоюза, российский мазут может быть предметом торговли только при соблюдении ценового ограничения в $45 за баррель, как и любой нефтепродукт из России, говорится в материале.
18 апреля минфин США выдал новую генеральную лицензию 134В, которая допускает операции с российской нефтью, загруженной на танкеры до 17 апреля. Документ действует до 16 мая. Его приняли спустя неделю после истечения предыдущей лицензии 134А.
Изначально в ведомстве не планировали продлевать разрешение, однако позиция была пересмотрена после консультаций с представителями стран G20. Как пояснял министр энергетики США Крис Райт, участники консультаций настаивали на сохранении низких цен на энергоносители.