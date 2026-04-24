Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.11,021-0,45%BRZL1 644+0,74%CHKZ16 750+0,9%IMOEX2 773,37+0,07%RTSI1 167,47+0,07%RGBI120,84+0,03%RGBITR786,51+0,06%
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

FT: Сингапур переходит на российские нефтепродукты

Ведомости

Импорт российского мазута в Сингапур резко вырос после начала конфликта на Ближнем Востоке, и объем поставок уже превысил среднемесячный показатель 2025 г. более чем в два раза. Об этом сообщила Financial Times со ссылкой на данные аналитической компании Vortexa.

Сингапур считается крупнейшим в мире портом заправки судов. Рост импорта из России вырос еще в марте на фоне роста мировых цен на энергоносители и возникновения их дефицита в отдельных странах, пишет газета. По данным Vortexa, уровень поставок мазутного топлива из в апреле может стать рекордным с 2016 г.

Сингапур не вводил санкции против российской нефти, однако, согласно правилам G7 и Евросоюза, российский мазут может быть предметом торговли только при соблюдении ценового ограничения в $45 за баррель, как и любой нефтепродукт из России, говорится в материале.

18 апреля минфин США выдал новую генеральную лицензию 134В, которая допускает операции с российской нефтью, загруженной на танкеры до 17 апреля. Документ действует до 16 мая. Его приняли спустя неделю после истечения предыдущей лицензии 134А.

Изначально в ведомстве не планировали продлевать разрешение, однако позиция была пересмотрена после консультаций с представителями стран G20. Как пояснял министр энергетики США Крис Райт, участники консультаций настаивали на сохранении низких цен на энергоносители.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь