Сингапур ввел санкции против России
Сингапур объявил о введении финансовых и экспортных санкций против России за военную спецоперацию, начатую ею на Украине 24 февраля. Об этом сообщается на сайте министерства иностранных дел Сингапура.
В частности, страна запретила своим финансовым учреждениям проводить операции и устанавливать деловые отношения с четырьмя российскими финансовыми организациями — ВТБ, ВЭБ.РФ, Промсвязьбанком и банком «Россия». Нельзя заключать сделки, осуществлять транзакции, предоставлять финансовые услуги и как-либо еще содействовать получению средств российскому правительству, Центральному банку и принадлежащих им организациям.
Санкции распространяются на экспорт в Россию товаров двойного назначения, а также продукцию из категорий «Электроника», «Компьютеры» и «Телекоммуникации и информационная безопасность». Запрещается заключение сделок и проведение операций с организациями Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) из сферы транспорта, телекоммуникаций, энергетики, поиска, разведки и добычи нефти, газа и других полезных ископаемых.
В Сингапуре отметили, что нельзя также использовать криптовалюты для обхода введенных ограничений. Все транзакции с Россией с использованием таких цифровых активов запрещены.
Таким образом, Сингапур присоединился к санкциям, которые ранее ввели США, Евросоюз, Великобритания, Швейцария и другие государства. Сингапур считает, что таким образом ограничивает способность России проводить военную операцию на Украине.