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Экономика

Сингапур ввел санкции против России

Ведомости

Сингапур объявил о введении финансовых и экспортных санкций против России за военную спецоперацию, начатую ею на Украине 24 февраля. Об этом сообщается на сайте министерства иностранных дел Сингапура.

В частности, страна запретила своим финансовым учреждениям проводить операции и устанавливать деловые отношения с четырьмя российскими финансовыми организациями — ВТБ, ВЭБ.РФ, Промсвязьбанком и банком «Россия». Нельзя заключать сделки, осуществлять транзакции, предоставлять финансовые услуги и как-либо еще содействовать получению средств российскому правительству, Центральному банку и принадлежащих им организациям.

Санкции распространяются на экспорт в Россию товаров двойного назначения, а также продукцию из категорий «Электроника», «Компьютеры» и «Телекоммуникации и информационная безопасность». Запрещается заключение сделок и проведение операций с организациями Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) из сферы транспорта, телекоммуникаций, энергетики, поиска, разведки и добычи нефти, газа и других полезных ископаемых.

В Сингапуре отметили, что нельзя также использовать криптовалюты для обхода введенных ограничений. Все транзакции с Россией с использованием таких цифровых активов запрещены.

Таким образом, Сингапур присоединился к санкциям, которые ранее ввели США, Евросоюз, Великобритания, Швейцария и другие государства. Сингапур считает, что таким образом ограничивает способность России проводить военную операцию на Украине.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных