Сингапур ввел санкции против России

Санкции распространяются на экспорт в Россию товаров двойного назначения, а также продукцию из категорий «Электроника», «Компьютеры» и «Телекоммуникации и информационная безопасность». Запрещается заключение сделок и проведение операций с организациями Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) из сферы транспорта, телекоммуникаций, энергетики, поиска, разведки и добычи нефти, газа и других полезных ископаемых.