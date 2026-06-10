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Путин подписал закон об отдельных камерах для работников судов

Ведомости

Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий размещение работников аппаратов судов, в том числе бывших, в отдельных камерах в местах содержания под стражей. Документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

Документ направлен на обеспечение личной безопасности сотрудников судебной системы. Согласно новым нормам, отдельное содержание будет применяться как к действующим, так и к бывшим работникам аппаратов судов.

Для реализации закона потребуется внести изменения в нормативные акты Минюста России, регулирующие порядок направления и перевода осужденных между исправительными учреждениями.

Закон вступит в силу через 180 дней после его официального опубликования.

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