Путин подписал закон об отдельных камерах для работников судов
Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий размещение работников аппаратов судов, в том числе бывших, в отдельных камерах в местах содержания под стражей. Документ опубликован на интернет-портале правовой информации.
Документ направлен на обеспечение личной безопасности сотрудников судебной системы. Согласно новым нормам, отдельное содержание будет применяться как к действующим, так и к бывшим работникам аппаратов судов.
Для реализации закона потребуется внести изменения в нормативные акты Минюста России, регулирующие порядок направления и перевода осужденных между исправительными учреждениями.
Закон вступит в силу через 180 дней после его официального опубликования.