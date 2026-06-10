Токаев ратифицировал соглашение о единой системе таможенного транзита ЕАЭС
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон о ратификации соглашения о единой системе таможенного транзита Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и третьих сторон. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.
В мае 2024 г. президент РФ Владимир Путин поддержал предложение правительства о подписании соглашения о единой системе таможенного транзита (ЕСТТ) Евразийского экономического союза (входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия) и третьих стран.
В ноябре 2024 г. на сайте Евразийской экономической комиссии сообщалось, что одобренное ею соглашение о ЕСТТ позволит упростить процедуру перевозки. Планируется, что это будет достигнуто за счет применения единой транзитной декларации в виде электронного документа. Также ЕСТТ предполагает использование единого обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин и налогов, а также отдельных упрощений. Кроме того, в рамках системы будут применяться навигационные пломбы для отслеживания перевозок товаров на всем пути следования.