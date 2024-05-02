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Путин утвердил проект соглашения о системе таможенного транзита ЕАЭС

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин поддержал предложение правительства о подписании соглашения о единой системе таможенного транзита (ЕСТТ) Евразийского экономического союза (входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия) и третьих стран. Соответствующее распоряжение опубликовано на интернет-портале правовой информации.

Подписание состоится на заседании Высшего Евразийского экономического совета, говорится в документе. До этого Минфин может вносить в проект соглашения изменения, которые не носят принципиального характера.

В ноябре на сайте Евразийской экономической комиссии сообщалось, что одобренное ею соглашение о ЕСТТ позволит упростить процедуру перевозки. Планируется, что это будет достигнуто за счет применения единой транзитной декларации в виде электронного документа. Также ЕСТТ предполагает использование единого обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин и налогов, а также отдельных упрощений. Кроме того, в рамках системы будут применяться навигационные пломбы для отслеживания перевозок товаров на всем пути следования.

Одобренный Путиным проект был представлен Минфином и согласован с МИДом и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, а также одобрен кабмином. Участником системы таможенного транзита, согласно документу, может стать не только государство – участник ЕАЭС, но и третья сторона (стороны). То есть территория распространения ЕСТТ может быть шире.

В декабре прошлого года на заседании Высшего Евразийского экономического совета Путин сообщил, что сотрудничество в рамках ЕАЭС продвигается весьма успешно и динамично. По словам российского лидера, за 10 лет работы организации взаимный объем торговли вырос почти в два раза. Совокупный ВВП стран-участниц увеличился с $1,6 трлн до $2,5 трлн.

Тогда же было заключено соглашение о свободной торговле между ЕАЭС и Ираном. Документ включает практически все категории товаров, производимых на территории стран – участниц организации. В рамках соглашения ЕАЭС получит беспошлинный доступ на иранский рынок, который вмещает около 90 млн человек. При этом нетарифные барьеры будут значительно снижены. В апреле правительство России поддержало законопроект МИДа и Минэкономразвития РФ о ратификации полноформатного соглашения о создании зоны свободной торговли между странами ЕАЭС и Ираном.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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