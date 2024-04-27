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Минэк спрогнозировал укрепление доллара свыше 98 рублей к концу года

С мая курс валюты будет расти в среднем по 50 копеек в месяц
Софья Ермакова
Ослабление рубля связано с ухудшением торгового баланса, пояснили в Минэке (глава ведомства Максим Решетников – на фото)/ Сергей Карпухин / ТАСС

Минэкономразвития ожидает ослабления российской валюты к доллару с ожидаемых в апреле 93,5 руб./$ до 98,1 руб./$ в декабре, следует из прогноза социально-экономического развития на 2025–2027 гг. (документ есть у «Ведомостей»). Уже в мае, согласно базовому сценарию, нацвалюта начнет ощутимо дешеветь: курс опустится до 94,6 руб./$. Затем рубль перейдет к потере примерно 50 коп. в месяц и уже к сентябрю достигнет 96,6 руб./$.

В I квартале доллар в среднем стоил 90,7 руб., констатировал Минэк. В апреле – июне, как ожидается, среднее значение курса в базовом сценарии составит 94,4 руб./$, в июле – сентябре – 96,1 руб./$, в октябре – декабре – 97,6 руб./$.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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