Минэк спрогнозировал укрепление доллара свыше 98 рублей к концу года

Минэкономразвития ожидает ослабления российской валюты к доллару с ожидаемых в апреле 93,5 руб./$ до 98,1 руб./$ в декабре, следует из прогноза социально-экономического развития на 2025–2027 гг. (документ есть у «Ведомостей»). Уже в мае, согласно базовому сценарию, нацвалюта начнет ощутимо дешеветь: курс опустится до 94,6 руб./$. Затем рубль перейдет к потере примерно 50 коп. в месяц и уже к сентябрю достигнет 96,6 руб./$.