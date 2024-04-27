Минэк спрогнозировал укрепление доллара свыше 98 рублей к концу года

Минэк спрогнозировал укрепление доллара свыше 98 рублей к концу годаС мая курс валюты будет расти в среднем по 50 копеек в месяц
Минэкономразвития ожидает ослабления российской валюты к доллару с ожидаемых в апреле 93,5 руб./$ до 98,1 руб./$ в декабре, следует из прогноза социально-экономического развития на 2025–2027 гг. (документ есть у «Ведомостей»). Уже в мае, согласно базовому сценарию, нацвалюта начнет ощутимо дешеветь: курс опустится до 94,6 руб./$. Затем рубль перейдет к потере примерно 50 коп. в месяц и уже к сентябрю достигнет 96,6 руб./$.
В I квартале доллар в среднем стоил 90,7 руб., констатировал Минэк. В апреле – июне, как ожидается, среднее значение курса в базовом сценарии составит 94,4 руб./$, в июле – сентябре – 96,1 руб./$, в октябре – декабре – 97,6 руб./$.
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