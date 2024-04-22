Кабмин поддержал соглашение о зоне свободной торговли стран ЕАЭС и Ирана

В декабре 2023 г. в ходе расширенного заседания Высшего Евразийского экономического совета в Петербурге было заключено соглашение о свободной торговле между ЕАЭС и Ираном. Документ включает практически все категории товаров, производимых на территории стран – участниц организации. В рамках соглашения ЕАЭС получит беспошлинный доступ на иранский рынок, который вмещает около 90 млн человек. При этом нетарифные барьеры будут значительно снижены.