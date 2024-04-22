Кабмин поддержал соглашение о зоне свободной торговли стран ЕАЭС и Ирана
Правительство России поддержало законопроект МИДа и Минэкономразвития РФ о ратификации полноформатного соглашения о создании зоны свободной торговли между странами ЕАЭС и Ираном. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к правительству.
«Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала данный законопроект», – сказал источник.
После одобрения правительственной комиссии законопроект будет внесен в Госдуму.
В декабре 2023 г. в ходе расширенного заседания Высшего Евразийского экономического совета в Петербурге было заключено соглашение о свободной торговле между ЕАЭС и Ираном. Документ включает практически все категории товаров, производимых на территории стран – участниц организации. В рамках соглашения ЕАЭС получит беспошлинный доступ на иранский рынок, который вмещает около 90 млн человек. При этом нетарифные барьеры будут значительно снижены.
В церемонии подписания договора Иран представлял министр промышленности, рудников и торговли Аббас Али-Абади. Подписи под документом со стороны ЕАЭС поставили председатель коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Михаил Мясникович и вице-премьер России Алексей Оверчук. Также соглашение подписали представители Белоруссии, Армении, Казахстана и Киргизии.