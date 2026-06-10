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Герой России Александр Чайко назначен главнокомандующим ВКС

Ведомости

Генерал-полковник, герой России Александр Чайко назначен главнокомандующим Воздушно-космическими силами (ВКС) России. Это следует из данных, опубликованных на сайте Минобороны РФ.

Указ о назначении Чайко на должность главкома ВКС президент России подписал в мае 2026 г.

Чайко родился в 1971 г. в Московской области. В 1992 г. окончил Московское высшее общевойсковое командное училище, затем Общевойсковую академию Вооруженных сил РФ и Военную академию Генерального штаба.

За годы службы занимал командные должности от командира разведывательного взвода до командующего армией. В разные годы был командующим общевойсковой армией, танковой армией Западного военного округа, начальником штаба – первым заместителем командующего войсками Восточного военного округа, а также первым заместителем начальника Военной академии Генштаба.

С сентября 2019 г. по июнь 2021 г. и с мая 2022 г. по июнь 2025 г. Чайко командовал российской группировкой войск в Сирии. В декабре 2021 г. был назначен командующим войсками Восточного военного округа, а с июня 2025 г. по май 2026 г. занимал должность заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ.

В июне 2020 г. указом президента России Александру Чайко было присвоено звание Героя РФ. Генерал-полковник награжден орденами «За военные заслуги», Суворова, Александра Невского, орденами «За заслуги перед Отечеством» IV, III и II степеней с мечами, а также рядом российских и иностранных медалей.

В мае бывший советник министра обороны России Дмитрий Щербинин был назначен заместителем главы Минобороны. В подчинении Щербинина будет департамент информационных систем и Главное управление цифрового и технологического развития Минобороны.

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