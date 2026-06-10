Герой России Александр Чайко назначен главнокомандующим ВКС

С сентября 2019 г. по июнь 2021 г. и с мая 2022 г. по июнь 2025 г. Чайко командовал российской группировкой войск в Сирии. В декабре 2021 г. был назначен командующим войсками Восточного военного округа, а с июня 2025 г. по май 2026 г. занимал должность заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ.