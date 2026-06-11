Дмитриев: Каллас смогла вызвать раздражение у всех
Глава евродипломатии Кая Каллас смогла вызвать раздражение у всех. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
«Кае удалось вызвать раздражение у всех», – написал он.
Так политик прокомментировал публикацию газеты Financial Times, согласно которой в странах Евросоюза (ЕС) обсуждают масштабную реформу Европейской службы внешних действий (EEAS), которую возглавляет Каллас. По данным издания, дискуссия связана с недовольством эффективностью работы дипломатической службы ЕС и ее координацией с национальными внешнеполитическими ведомствами.
В мае издание Politico писало со ссылкой на чиновника, знакомого с реакцией ЕК, что сравнение Каллас торговых отношений ЕС с Китаем с раком вызвали негативную реакцию внутри Еврокомиссии. Газета отмечала, что Каллас описала два возможных сценария: продолжение поддержки промышленности через субсидии, которые дипломат сравнила с «морфином», либо применение более жестких мер – «химиотерапии». По информации Politico, жалобы поступили от представителей пяти стран ЕС, однако конкретные государства не назывались.