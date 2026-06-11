Дмитриев: Каллас смогла вызвать раздражение у всех

В мае издание Politico писало со ссылкой на чиновника, знакомого с реакцией ЕК, что сравнение Каллас торговых отношений ЕС с Китаем с раком вызвали негативную реакцию внутри Еврокомиссии. Газета отмечала, что Каллас описала два возможных сценария: продолжение поддержки промышленности через субсидии, которые дипломат сравнила с «морфином», либо применение более жестких мер – «химиотерапии». По информации Politico, жалобы поступили от представителей пяти стран ЕС, однако конкретные государства не назывались.