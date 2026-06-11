Посол Франции оценил встречу в МИД РФ как «хорошую дискуссию»
Посол Франции в Москве Николя де Ривьер охарактеризовал встречу глав диппредставительств Великобритании, Германии и Франции с замглавы МИД России Михаилом Галузиным как хорошую дискуссию. Об этом пишет ТАСС.
«У нас состоялась хорошая дискуссия, сегодня позже мы опубликуем заявление», – сказал дипломат.
11 июня послы Франции, Великобритании и Германии прибыли в Министерство иностранных дел России для встречи с заместителем главы ведомства. По данным ТАСС, главы дипмиссий – Николя де Ривьер, Найджел Кейси и Александер Ламбсдорф – вошли в здание МИДа без комментариев для журналистов. Накануне глава российского МИДа Сергей Лавров сообщал, что дипломаты сами запросили переговоры с одним из заместителей министра.
Лавров обращал внимание, что лидеры этих государств не раз выступали за сохранение санкционного давления на Россию и продолжение поддержки Украины после завершения конфликта.