Посол Франции оценил встречу в МИД РФ как «хорошую дискуссию»

11 июня послы Франции, Великобритании и Германии прибыли в Министерство иностранных дел России для встречи с заместителем главы ведомства. По данным ТАСС, главы дипмиссий – Николя де Ривьер, Найджел Кейси и Александер Ламбсдорф – вошли в здание МИДа без комментариев для журналистов. Накануне глава российского МИДа Сергей Лавров сообщал, что дипломаты сами запросили переговоры с одним из заместителей министра.