Москалькова стала лауреатом Госпремии за достижения в сфере правозащиты

В публикации также напомнили, что Москалькова участвовала в разработке закона «Об уполномоченных по правам человека в субъектах РФ». Он позволил определить для всех регионов единые принципы, формы и методы защиты прав человека и гражданина. Кроме того, экс-омбудсмен помогала при возвращении граждан России и Белоруссии, оказавшихся на территории Украины, на Родину с начала спецоперации.