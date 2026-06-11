Москалькова стала лауреатом Госпремии за достижения в сфере правозащиты
Бывший уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова стала лауреатом Государственной премии РФ 2025 г., сообщил Кремль.
Она получила награду за выдающиеся достижения в области правозащитной деятельности. Москалькова занимала должность омбудсмена с 22 апреля 2016 г. по 14 мая 2026 г. Как отмечают представители Кремля, ей удалось существенно укрепить правовую основу функционирования института омбудсмена.
В публикации также напомнили, что Москалькова участвовала в разработке закона «Об уполномоченных по правам человека в субъектах РФ». Он позволил определить для всех регионов единые принципы, формы и методы защиты прав человека и гражданина. Кроме того, экс-омбудсмен помогала при возвращении граждан России и Белоруссии, оказавшихся на территории Украины, на Родину с начала спецоперации.
Москалькова уже была ранее награждена орденом Почета (2006 г.), орденом Александра Невского (2020 г.), почетным званием «Заслуженный юрист РФ» (2000 г.) и орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2025 г.).
9 июня «Ведомости» со ссылкой на источники писали, что единороссы планируют выдвинуть Москалькову на выборы в Госдуму. Ее выдвинут кандидатом на съезде, который пройдет 28 июня. От «Справедливой России», от которой Москалькова избиралась в Госдуму до того, как стать омбудсменом, она на выборы не пойдет, уточнили собеседники.