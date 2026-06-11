Минпромторг предложил перейти на реестровую модель для фармпроизводителей

Директор по взаимодействию с органами государственной власти и доступу на рынок «Герофарм» Дмитрий Нахамчен отметил, что компания поддерживает норму, предусматривающую право Минпромторга России отзывать документы системы прослеживаемости. «Это необходимый инструмент защиты рынка от недобросовестных участников, которые декларируют локальность, но фактически не выполняют требования к полному циклу производства. Применение таких мер должно быть максимально предсказуемым, а основания и критерии отзыва – прозрачными и однозначными», – подчеркнул он.