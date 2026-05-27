Минздрав намерен запретить продажу рецептурных лекарств без электронных рецептов

Минздрав России разрабатывает законопроект, который сделает невозможной продажу рецептурных лекарств без электронного рецепта. Об этом сообщила руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова в ходе открытого диалога в Совете Федерации, передает «Интерфакс».

«Сейчас отрабатывается механизм, министерство здравоохранения сегодня разрабатывает этот законопроект», – сказала она. Если документ будет принят, приобрести рецептурный препарат можно будет только при наличии электронного назначения врача.

Статс-секретарь – замминистра здравоохранения Олег Салагай на том же мероприятии сообщил, что Минздрав ожидает завершения доработки законопроекта в ближайшее время и рассчитывает обсудить его с Советом Федерации в течение следующих нескольких месяцев. Глава Росздравнадзора напомнила, что за продажу рецептурных лекарств без рецепта сейчас предусмотрен штраф в 30 000 руб., а за препараты предметно-количественного учета – 200 000 руб.

27 мая замминистра здравоохранения Вадим Ваньков объявил о планах до конца 2026 г. распространить на все регионы сервис онлайн-заказа медицинских справок, который уже тестируется в Чувашии и Тюменской области.

25 мая Минпромторг заявил о разработке механизма компенсации затрат на клинические исследования и регистрацию для производителей инновационных лекарств. Эта инициатива, стартующая с отбора проектов в 2026 г., призвана ускорить переход отрасли от производства дженериков к созданию собственных оригинальных препаратов.

22 мая «Астразенека» и Университет «Сириус» договорились о запуске специализированного образовательного курса для разработчиков лекарственных средств, который войдет в магистерские программы вуза.

